L'Escala i Empúries gaudeixen un any més del Festival Portalblau, malgrat la pandèmia. Des del 17 de juliol al 15 d'agost, el cartell proposa una vintena d'activitats entorn de la música, la dansa, la poesia i la literatura. Cristina Torres, directora del festival, detalla com s'ha plantejat la programació.

Tot i que vivim en temps complicats, un any més torna el Festival Portalblau...

Sí. Ja l’any passat va ser un dels primers festivals que es va adaptar a la pandèmia, i ho vam fer amb molta prudència. Vam treballar amb un aforament molt més reduït del permès i seguint les normes de seguretat, i hem agafat aquesta experiència de l’any passat per gestionar l’edició d’enguany. En definitiva, hem ideat el festival tenint en compte tot el que està passant, i els canvis socials i relacionals que han aparegut.

Malgrat tot, l’edició d’enguany, si bé està adaptada a la pandèmia, és molt completa...

Sí. L’any passat vam fer pocs concerts i en formats molt reduïts, però aquest any hem organitzat moltes més activitats i en diferents espais. L’aforament sempre és del 70%, que és el que marca el Procicat, i mantenint totes les normes de seguretat i distàncies. Nosaltres, si tot va bé, farem el que vam pensar fer des d’un bon principi. Sí que és cert que aquest empitjorament de la pandèmia ens fa pensar: ‘que passarà...?’ Però el nostre és un festival que té en compte la situació sanitària actual, i que hi ha unes normes que s’han de complir; estem preparats.

I el cert és que teniu el suport del públic, ja que el festival es va iniciar amb més del 68% de les entrades venudes, oi?

Aquesta és l’altra cara de la moneda. Nosaltres estem fent un esforç, però el públic també l’està fent. La gent sap que pot anar a un concert, un recital de poesia, etc., i sap que estarà en un entorn segur, i posa molt de la seva part. Tenim un públic que respon, que participa, i que quan ve al Festival ho fa d’una forma molt còmplice. Al final, Portalblau qui ho conforma? L’Ajuntament que l’impulsa, la gent d’Empúries que ens acull, l’organització, els artistes... Però sobretot el públic. I ens sap greu que estem deixant molta gent fora. Tenim moltes peticions de persones que ens diuen: ‘no us sobrarà cap entrada per Manel o pel Pot Petit?’, per exemple. Amb tot el que està passant, estem molt contents d’aquesta rebuda; és gairebé històrica.

L’edició d’enguany, a més, també és històrica perquè estrena nous escenaris i espectacles fets a mida...

Sí. Incorporem el Cementiri Mariner i el Jardí del Clos del Pastor, dos espais que tenen un interès patrimonial molt important per l’Escala. En el primer es podrà veure el recital poètic Mireia Calafell, amb l’acompanyament musical de Björt Rùnnars, i en el segon hi actuarà la Companyia de Dansa El Paller, que farà un homenatge a Caterina Albert i Paradís, escalenca il·lustra, i que ara més que mai cal reivindicar. Tots dos són espectacles creats a mida, ja que volem que el festival sigui un espai de trobada, d’impuls cultural, de creativitat. En aquest sentit, també hi ha altres propostes fetes a mida, com la de Cor de Teatre, que farà una activitat al Claustre d’Empúries, la trobada poètica i musical la Faula d’Orfeu, o el concert especial de la Suu, en el qual, a part de cantar, farà també un recital de la seva pròpia poesia.

I enguany la cosa va d’homenatges, perquè en l’acte inaugural del passat dissabte 17 de juliol es va fer una commemoració al poeta recentment desaparegut Joan Margarit...

Sí. Ell va participar en el Festival Portalblau l’any 2009, i l’any passat el vam voler convidar i aquest any també volíem fer-ho, però no hem estat a temps, malauradament. Per això hem fet aquest homenatge tan sentit i necessari a Joan Margarit; tenia un vincle estret amb el festival. I com que ell era poeta i arquitecte, la commemoració, que es va fer a l’Alfolí de la sal, la van fer el poeta Carles Duarte i l’arquitecta Maria Rubert de Ventós. Van recitar un recull de poemes que el signifiquen, i van acostar la figura del poeta des de l’amistat. Va ser emotiu.

Tanmateix, també volem obrir les portes a la literatura amb la Conversa literària entre Mahi Binebine i Manuel Forcano, una activitat molt interessant, ja que ens mostrarà un altre Marroc. A més, aquesta és una activitat que ve en complicitat amb el Festival literari Mot d’Olot i Girona, ja que creiem en la necessitat de retroalimentar-nos entre esdeveniments del terres gironines.

Amb aquests actes s’obren les portes a la poesia, i és que enguany també incorporeu al festival noves disciplines com la literatura i la dansa. Per què?

Sí. Ho fem perquè el Festival Portalblau té lloc en un territori clau de la nostra història: Empúries. Per allà van arribar els grecs, i a partir de les hores les civilitzacions gregues i romanes van eixamplar-se per tota la península. Per tant, aquest és un espai de trobada, d’intercanvi, ric culturalment, d’esperit mediterrani; un espai on conviuen moltes tonalitats. Per això, creiem que no ens hem de centrar només en la música. És cert que té un pes important perquè ocupa el 50% de la programació, però creiem que és necessari anar més enllà i obrir portes a la literatura i la dansa.

A més, totes aquestes propostes tindran lloc en espais emblemàtics de l’Escala i Empúries… Paratges mediterranis que són un marc incomparable per acollir propostes de tota mena.

L’Escala i Empúries tenen una riquesa immesurable, i poder gaudir de La Faula d’Orfeu, de Manu Guix, de Judit Neddermann… amb la Mar d’en Manassa de fons, és un plaer. De fet, una actuació que recull bé l’esperit del festival serà la de Dafné Kritharas, que per primera vegada actuarà al nostre país. Ella és una artista que amb la seva música recorre les diferents ribes de la mediterrània, i és el reflex que volem donar. Un homenatge a aquests espais de trobada, col·lectivitat, d’entesa; un reconeixement a la Mediterrània i als que treballen a la cultura.

En aquesta línia, els dies 16 i 17 de juliol, també es van homenatjar els productes de la mediterrània amb el Market Mediterrani, oi?

Sí. Es van instal·lar a la Plaça Univers unes quinze parades amb elements representatius mediterranis: la mel, cistells fets a mà, artesania, literatura, herbes aromàtiques... Una mica de tot. És una forma de reivindicar els nostres productes i, també, de donar visibilitat als botiguers de l’Escala. Venim d’una situació complexa. Els botiguers, restauradors, la cultura, hem patit la pandèmia. Ara hem d’estar units. En aquest sentit, també volem reivindicar el menjar com a símbol de la nostra cultura. La gent que vingui al festival tindrà una oferta gastronòmica amplia amb un nou restaurant al Fòrum Romà, una zona village a Empúries i una terrassa a la Mar d’en Manassa. Volem representar la vida mediterrània, i el menjar ocupa una part molt important en la nostra manera de ser.

Per acabar, el Festival Portalblau també és un esdeveniment implicat amb la societat i el medi ambient...

Sí, ja l’any passat vam iniciar projectes socials i mediambientals. Hem creat una borsa de joves escalencs, també donem suport a diferents entitats, i treballem per la reducció de plàstics al festival, intentant reduir al màxim la nostra petjada. I també fem una aposta per la igualtat. No tots els festivals tenen el seu cartell aquesta idea de paritat.