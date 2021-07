L'Ajuntament de Port de la Selva ha comunicat la suspensió del concert de la cantant Beth previst per aquest vespre a les 20 h al Passeig de Mar a causa de la situació en què es troba l'incendi forestal, que crema des de divendres Llançà i Port de la Selva. L'artista de Súria hi presentava les cançons del seu últim disc «Origen» amb inscripció obligatòria a l'oficina de turisme. La previsió era d'aforament limitat i amb mascareta obligatòria per seguir amb les restriccions per la pandèmia.

El consistori ha comunicat que es buscarà una nova data per dur a terme el concert.