La localitat d'Empuriabrava ha celebrat aquest cap de setmana les Festes del Carme, encara que de nou marcades per la pandèmia. Des de divendres 15, han tingut lloc múltiples concerts i activitats. Per tal de tancar-les, aquest vespre, a partir de les 19 h, hi ha el concert de Cobla Rossinyolets a la plaça de les Palmeres.

A les 20.30 h, el grup Dínamo animarà els carrers d'Empuriabrava i a les 22.30 h, com a última proposta, l'orquestra Nueva Alaska tancarà les festes al passeig Marítim, a l'espai de la platja.

Les activitats d'aquests dies han estat organitzades per l'Ajuntament de Castelló, amb el patrocini de la Diputació de Girona.