El Museu de l'Empordà tanca aquest diumenge les seves portes per iniciar les obres de la reforma. Durant tot el cap de setmana, però, inclòs el dia del tancament, ofereix entrada gratuïta i portes obertes per a tots els visitants que vulguin aprofitar l'ocasió per visitar-lo just abans de les modificacions. Actualment, al Museu, s'hi poden veure l'exposició permanent i les temporals.

L'objectiu de la reforma és millorar l'accés a l'edifici, suprimint els trams d'escala que porten el visitant fins a la recepció, habilitar un nou espai de benvinguda més ampli, recuperar el soterrani amb auditori, i crear-hi un espai de descans.

Les obres tenen una durada prevista de 5 mesos. Sens dubte, aquesta serà la reforma més gran a la qual s'ha sotmès el Museu en els darrers anys.