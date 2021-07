El primer concert previst per avui 17 de juliol, dins del Festival de Música de Sant Pere de Rodes, ha quedat cancel·lat després que ahir es declarés un important incendi forestal a Llança i Port de la Selva. El monestir de Sant Pere de Rodes està tancat a causa del foc i, per aquest motiu, s'ha hagut de suspendre la proposta musical de Claudi Arimany, programada per aquest vespre a les 20 h.

Des de l'organització del festival, però ja s'ha anunciat una nova a data per dur a terme aquest concert: el proper diumenge 29 d'agost a les 20 h.

Així doncs, Claudi Arimany presentarà el seu «Allegro brillante» acompanyat del també músic Pedro José Rodríguez, el mes d'agost.