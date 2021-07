Figueres és la seu de la Festa del Joguet aquest dissabte, 17 de juliol. Des de les 9 h d'aquest matí i fins les 18 h, la Rambla de la ciutat acull una important col·lecció de joguines per celebrar la Festa del Joguet i la Trobada Intergal•làctica. La iniciativa és una proposta del Museu del Joguet de Catalunya juntament amb l'Ajuntament de Figueres.

📣Ja tenim aquí La Festa del Joguet😺 2⃣7️⃣Vint-i-setena trobada intergalàctica🛸👽🚀👾 de joguets de col.lecció. 🔍Atenció, dia i el lloc:

🗓Dissabte 17 de juliol

📍Rambla de Figueres

👉Organitza @ajfigueres pic.twitter.com/unKfFpvx6t — Museu del Joguet de Catalunya (@museujoguetcat) 11 de julio de 2021

A la trobada, hi ha joguets de col·lecció: trens, nines, cotxes, titelles, avions, còmics, entre d'altres. L'objectiu de l'activitat és fer gaudir als infants de testimonis únics en la seva memòria i, per aquest motiu, aplega expositors d'arreu de Catalunya, de la resta de l'Estat i d'altres països com França, Itàlia o Holanda.

Per complir amb les restriccions imposades per la pandèmia, per poder participar amb una parada a la Festa del Joguet, s'havia de presentar una sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament, Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà.