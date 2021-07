El Festival de Peralada s'ha retrobat aquest divendres amb el públic amb un espectacle que és tota una declaració d'intencions. Perquè traspua un dels ADN del certamen –la dansa- i és també un cant a la vida i a l'amor. Onze anys després, el Béjart Ballet Lausanne ha tornat a portar damunt l'escenari el seu 'Ballet for life', l'espectacle creat per l'artífex de la companyia Maurice Béjart, i que plasma al cos dels ballarins la seva particular manera d'interpretar la música de 'Queen' i també de Mozart. Parafrasejant les lletres de la banda britànica, 'The show must go on'. El ballet obre una 35a edició del certamen centrada en la lírica i la dansa que ja ha exhaurit entrades per a nou dels espectacles.

El Festival Castell de Peralada torna a retrobar-se amb el públic. L'escenari del Parc del Castell ha alçat novament el teló després que l'any passat la pandèmia obligués a reinventar-lo i celebrar el certamen en format digital. Van ser sis espectacles virtuals i s'hi van connectar més de 90.000 espectadors, sumant-hi també les activitats paral·leles.

Però Peralada és un festival per ser gaudit in situ. "Tot i l'èxit i la bona acollida, vam prometre que no repetiríem perquè volem un festival viu, amb artistes dalt l'escenari, i on l'experiència del directe i compartir il·lusions no es puguin reemplaçar", afirma el director, Oriol Aguilà.

I de fet, el públic ja ha respost. Perquè dels dotze espectacles que s'han programat des d'avui i fins a l'1 d'agost, ja n'hi ha nou que han penjat el cartell de 'sold out'. "La gent té ganes de tornar a Peralada, i res ens encoratja més", subratlla el director del certamen.

Per obrir l'edició del retrobament, Peralada ho ha fet amb una aposta segura. Tant per companyia com per espectacle. La companyia suïssa Béjart Ballet Lausanne –que també va inaugurar el 2017- ha tornat al Parc del Castell amb l'espectacle 'Ballet for life' sota la direcció artística de Gil Roman.

També batejat amb el títol de 'Presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat', aquest 2021 és la segona vegada que la companyia l'ha portat a Peralada. També s'hi va poder veure en l'edició del 2010. I de retruc, la inauguració d'aquest any també s'ha convertit en el primer cop que un espectacle repeteix en tota la història del festival.

De 'Queen' a Mozart a través del cos

L'espectacle, creat per Maurice Béjart i estrenat a París el 1997, és encara avui una de les peces més impactants de la història de la dansa. A través d'ell, l'artífex de la companyia va plasmar al cos dels ballarins la seva particular manera d'interpretar la música de 'Queen i de Mozart.

'Ballet for life' s'inspira en les figures de Freddie Mercury i del ballarí i primera figura del Béjart durant anys, Jorge Donn. Tots dos, víctimes de la sida amb 45 anys. L'espectacle va néixer per casualitat quan Béjart es trobava a Montreaux i va veure com a la portada de l'àlbum 'Made in heaven' de la banda britànica hi apareixia el mateix paisatge que veia des de la finestra.

Sensible a aquest tipus de coincidències, es va posar a investigar durant quatre anys al voltant de la banda britànica i el seu líder. De tot això, de l'amor de l'artista per l'art, de l'amor de Béjart a Jorge Donn i de la ràbia i tristesa provocada en veure com la sida s'emportava massa joves per estimar en plena llibertat, en va néixer aquesta oda a la vida, aquesta autobiografia emocional impactant dels sentiments més inconfessables d'un dels grans mestres de la dansa contemporània.

L'edició del retrobament

Il·luminació acurada, vestuari de colors vius i brillats de Versace i, per damunt de tot, un cant a la vida i a l'amor. Amb 'Ballet for life', el Festival de Peralada ha aixecat el teló de l'edició del retrobament amb el públic. I l'elecció de l'espectacle, com concreta Aguilà, no ha estat banal. "Després del que estem vivint els darrers mesos, amb aquesta pandèmia que ens ha sacsejat de manera inimaginable, teníem clar que no hi havia millor manera d'inaugurar aquesta edició", afirma el director del Festival de Peralada.

El Béjart Ballet Lausanne ha encetat dues setmanes on els protagonistes seran la lírica i la clàssica. Fins a l'1 d'agost, per l'escenari de Peralada hi passaran artistes de renom com Jonas Kaufmann, Javier Camarena, Lise Davidsen, Sondra Radvanovksy, Iratxe Ansa, Lucía Lacarra, Rufus Wainwright o William Christie.Per garantir que es compleixen les mesures per prevenir la covid-19, el certamen ha comptat amb l'assessorament de l'Hospital Clínic. Des de fa mesos, les dues institucions han treballat per garantir els protocols sanitaris al recinte, on s'hi reparteixen quatre escenaris. El principal, el del Parc del Castell, on aquest any l'auditori es converteix en una gran platea de 1.000 butaques amb el 70% d'aforament.