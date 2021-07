El Festival Fastt encara el segon cap de setmana de programació amb tres propostes «excepcionals», explica la coordinadora Rebecca Alabert. Aquest dijous Los Galindos han actuat a Palau de Santa Eulàlia, van esgotar totes les entrades portant a escena un espectacle amb un títol que és tota una declaració d’intencions: MDR (Mort de Riure). En aquesta proposta els pallassos han condemnat un dels seus companys a la pena capital per aturar la propagació d’un virus letal, el Riure.

El dia 16 Garrigàs acull There was a Fiesta (At Carnegie Hall) de La copla de Wisconsin i JMC trio presentant una comèdia de Salvador S. Sánchez i Cinta Moreno. Aquest espectacle es presenta com un concert i una obra de teatre al mateix temps. Un format sorprenent que serveix per explicar la història de Patty Lemon i Martin Bennet, una cantant andalusa i un cantant català que es van conèixer a la Barcelona dels anys quaranta del segle passat i que van acabar jugant un paper determinant en el desenvolupament de la música moderna.

El darrer espectacle del FASTT de NIT es representarà el dissabte 17 a Sant Mori: «Les coses excepcionals» és una producció de Pau Roca - Sixto Paz i El Terrat. El text -de Duncan Macmillan- és un monòleg que explica com un nen de sis anys decideix ajudar la seva mare inestable, per transmetre-li ganes de viure, a través d’una llista on escriu les coses per les quals val la pena fer-ho. Mai deixarà d’anar afegint coses en aquesta llista.

De divendres a diumenge també es duran a terme les representacions del FASTT de Dia, que porta a escena una peça fruit del treball conjunt d’una quinzena de persones que van participar en el taller que el Colectivo Lamajara va realitzar durant la setmana prèvia al festival. El dia 16 es veurà la proposta via a Siurana (18.30 h.); el 17 a Vilaür (12.00 h.) i el 18 de juliol a Vilamaculum (12.00 h.). El Dispositivo Labranza ha creat «sinèrgies entre els veïns i veïnes que han participat de l’activitat», expliquen els organitzadors del festival, que també posen en valor la feina de tots els municipis implicats en el FASTT que s’ «han fet seu el festival».