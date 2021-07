El cantautor altempordanès Lluís Lozano va treure el seu darrer disc el mes de març passat. Porta per títol Canta’m una havanera, precisament el mateix títol que la cançó d’on neix tot aquest treball que ha desenvolupat durant els darrers dos anys i que es presentarà aquesta tardor. Lluís Lozano s’endinsa en una classe de música diferent del que està acostumat: la música de taverna.

Canta’m una havanera és el seu quart treball en solitari, un disc de cançons de taverna. La seva prolífica discografia recull també els títols Vivir juntos, Carlota i Reina de corazones, amb uns sons que et transporten a aquells cants tradicionals compartits al voltant d’una taula a cappella o acompanyats d’instruments musicals.

Va començar en el món de la música quan tenia 11 anys tocant l’harmònica. D’on li ve aquesta vinculació amb la música des de ben petit?

Doncs no ho sé, perquè no tenia familiars directes que fossin músics. Suposo que per gust, perquè des de nen que m’agradava molt la música. Vaig començar anant a classes de música a Figueres primer amb Camil·la i quan tenia uns 12 anys amb en Cosellas. Després vaig estudiar música fins a cinquè de solfeig. També vaig estudiar piano, i finalment vaig aprendre a tocar la guitarra per intuïció.

Per tant, porta tota la vida en aquest món?

Sí. A la dècada dels 60 vaig ser un dels components del primer grup guitarrero que hi va haver a Figueres, ens dèiem Els Poneys. Més tard vaig estar al grup Els Dilemes. Després d’això va arribar el servei militar i quan vaig tornar vaig estar centrat en qüestions laborals i no vaig tornar a la música fins quinze anys més tard.

El passat mes de març va sortir al mercat el seu quart disc Canta’m una havanera. Com el definiria?

Aquest és un disc de cançons de taverna i que també inclou dues balades. En aquest treball he anat a buscar un tipus de música diferent del que jo estava acostumat.

Com és?

Per coincidències de la vida. Vaig compondre una cançó ara farà uns tres anys que es deia Canta’m una havanera i que precisament parlava sobre una havanera. Quan vaig anar a l’estudi a gravar-la, mirant el tema el de l’estudi em va dir que perquè no la feia havanera. I aquest tema va ser el que va donar peu perquè fes aquest disc ple de cançons de taverna.

Així doncs es pot dir que aquest últim disc neix a partir d’una cançó d’una manera totalment casual.

Exacte. La cançó Canta’m una havanera la tenia composta a ritme de balada i després es va convertir en havanera. Sí que és cert que té dos ritmes: havanera en la seva majoria i la tornada és un vals.

Quants temes conté aquest treball?

Inclou deu temes, dels quals nou són meus i un altre és del compositor Antoni Mas, és un tango. Jo mai he compost cap tango, i aquest diria que és un tango de taverna.

Tot és ambientat en aquesta temàtica, però també n’hi ha que tenen un caire reivindicatiu.

Exacte. Gairebé totes les meves cançons tenen una part de reivindicació. Hi ha cançons com L’ocell on parlo una mica dels problemes que ens venen a causa de l’escalfament del planeta, perquè el dia que els ocells no hi siguin ja podem córrer. També hi ha la cançó Mariners errants que és un clam del no a la guerra i una bandera de la pau, amb la paraula com a resolució de conflictes.

Pot explicar com ha estat per a vostè el procés de creació musical?

El procés creatiu de qualsevol disc és llarg. Per fer aquest disc he estat prop de 2 anys, tenint en compte que hi ha hagut la pandèmia pel mig. Bàsicament per treure un disc se sol necessitar entre un any i un any i mig, entre compondre, gravar, editar...

Per tant, la situació sanitària causada per la pandèmia també l’ha afectat.

Molt. En general, ha afectat a tots els músics. Lògicament hem estat pràcticament un any parats i per arrencar també costa, ja que l’aforament dels llocs s’ha vist reduït i amb canvis constants segons l’evolució de tot plegat. Esperem que tot es normalitzi ben aviat.

Ha pogut fer una presentació oficial del disc?

El disc, oficialment, encara no l’he presentat. No he fet concert de presentació, però sí que ho he fet a escala de ràdios. Esperem presentar-lo oficialment entre setembre i octubre, i amb tots els components.