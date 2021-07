La plaça Josep Pla de Figueres ha acollit, aquest dijous a la tarda i vespre, la primera Fira Transfronterera d'editorials independents, organitzada pels editors figuerencs amb la complicitat de l'Ajuntament de la capital empordanesa. Una dotzena d'empreses dels dos costats dels Pirineus han participat a l'esdeveniment presentant el catàleg de llibres del seu fons amb la presència destacada de les novetats dels darrers mesos. Les parades han estat distribuïdes dins d'un circuit que permetia al visitant fer un recorregut segur en un sol sentit per a poder respectar les distàncies entre persones.

La Fira, amb un pregó inaugural de Joan Lluís Lluís i oberta per l'alcaldessa Agnès Lladó, també ha tingut un apartat de presentació de llibres amb entrevistes de curta durada als seus autors o editors i que s'ha fet en el vestíbul del Teatre Municipal El Jardí. El format, conduit pels periodistes Olma Giró, Mercè Mayné i Santi Coll, ha estat àgil i ha agradat als protagonistes. Xavier Cortadellas ha celebrat que "Figueres hagi fet aquest pas endavant amb l'organització de la Fira", per exemple. J. N. Santaeulàlia opina que "presentar la teva feina davant de potencials lectors sempre és positiu". Joan Armangué troba "lloable que els editors i l'Ajuntament hagin fet aquest pas endavant". Ramon Iglesias té clar que "més enllà d'escriure també va bé explicar per què escrius". Maria Mercè Cuartiella valora “com un fet positiu que l’escriptura i l’edició siguin protagonistes”.

La Fira, amb un pregó inaugural de Joan Lluís Lluís i oberta per l'alcaldessa Agnès Lladó, també ha tingut un apartat de presentació de llibres amb entrevistes de curta durada als seus autors o editors en el vestíbul del Teatre Municipal El Jardí

Entre els organitzadors també s'ha considerat "positiva" aquesta primera edició. "Hem pogut comprovar que el format és vàlid i que, encara que no ha vingut molt de públic, li podem donar continuïtat amb noves edicions, encara que haurem de polir alguns aspectes que són millorables per a fer-la més atractiva", explica Jenar Fèlix de Brau. Per la seva part, Jaume Torrent d'Edicions Cal·lígraf considera que "la Fira Transfronterera és una bona oportunitat per a donar-nos a conèixer. La gent que ha vingut ho ha fet perquè està interessada en els llibres que publiquem, molts dels quals són de temàtica de proximitat. Va bé fer-la al juliol, perquè els figuerencs encara no han marxat de vacances, i encara més si s'escau en un dijous, que és un dia simbòlic a la ciutat".