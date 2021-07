Amb una conferència de l’historiador Jaume Pinyol Balasch es reprenen aquest divendres, a les 8 del vespre, els actes del mil·lenari de l’església de Sant Asiscle i Santa Victòria de Bàscara. Pinyol té previst parlar sobre la recuperació dels goigs dels dos sants.

Les propostes seguiran, a partir d’aleshores, tots els divendres fins al 13 d’agost. Sota l’epígraf de «Divendres a la fresca», el 23 de juliol s’ha previst el concert poètic amb cançons, melodies i danses barroques El silenci, La Solitud i La Sarabande a càrrec de Wave Ensemble amb la veu de Frances Bartlett, la percussió de Jordi Rallo i el contrabaix d’Oriol Casadevall. També s’ha programat un altre concert amb el cantautor Roger Mas, el 6 d’agost, que justament va actuar la setmana passada a Vilafant. Els actes es clouran el 13 d’agost amb el concert Un passeig per la corda, de violí, veu i guitarra a càrrec d’Emma Suy i Saurina. Tots aquests actes es fan en els diferents espais al voltant de l’església. Tots ells tenen l’aforament limitat i, per aquest motiu i pels protocols Covid, cal inscriure’s prèviament per assistir-hi a salut@bascara.cat.