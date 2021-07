La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha avalat aquest dilluns la "feina" i el "valor" de festivals de masses com el Cruïlla, tot i reconèixer una "certa incoherència" en la seva autorització en un moment epidemiològicament "no bo". Entrevistada a 'El matí de Catalunya Ràdio', la responsable de cultura del Govern diu que a partir d'ara es vetllarà perquè "no es produeixin esdeveniments amb aglomeracions" i ha recordat que gairebé el 90% de festivals d'estiu es fan amb públic assegut i, per tant, "no perillen". Segons Garriga, l'executiu avaluarà entre avui i demà les noves mesures "quirúrgiques" a aplicar, que es volen "efectives però que no afectin l'economia", i que determinaran les condicions de celebració de les festes majors.

La consellera Garriga ha "volgut trencar una llança" en favor del Cruïlla, el Vida i el Canet Rock, i ha avalat l'autorització que han rebut per part de les autoritats perquè han fet una feina "de mesos", que podia contribuir a "obrir amb seguretat la resta d'esdeveniments". Per la consellera, els festivals s'han celebrat sota aquelles mesures de control que se'ls havia demanat. Dit això, Garriga ha admès que les dates dels festivals han coincidit amb un moment epidemiològic "no bo" i en aquest sentit ha concedit que es pot observar una "certa incoherència" en la seva celebració. "Esperem a veure com surten els resultats de les seves avaluacions", ha demanat.

Possibles mesures

Davant d'aquesta nova "casuística", la consellera ha avançat que a partir d'ara des del Govern s'intentarà que "no es produeixin esdeveniments amb aglomeracions". "És el que no volem", ha reiterat. Garriga ha dit que entre diumenge, avui dilluns i demà, l'executiu abordarà aquestes i altres mesures "quirúrgiques" davant l'escalada de la corba de contagis.

Les eventuals restriccions podrien afectar també les festes majors, ha confirmat la consellera. Pel que fa als festivals d'estiu, Garriga ha aventurat que en línies generals no perillen perquè entre el 85% i el 90% es fan amb el públic assegut i amb distància. La consellera ha dit que "no perillen" però no ha concretat què pot passar amb cites on no hi hagi aquestes mesures.

Aquest cap de setmana l'Acampada Jove (organitzada per les joventuts d'ERC) va cancel·lar l'esdeveniment per iniciativa pròpia."Deures" a Iceta D'altra banda, Natàlia Garriga s'ha referit al nomenament del nou ministre de Cultura, Miquel Iceta, a qui ha posat "els mateixos" deures que al seu antecessor. Entre els més importants, la consellera ha destacat la urgència de posar en funcionament l'Estatut de l'artista i ha demanat al ministeri que exerceixi la tasca de "coordinar-ho".

D'altra banda, ha apuntat a la tramitació de l'avantprojecte de la nova llei de comunicació audiovisual (que adapta una directiva europea per incloure l'àmbit de les plataformes), del qual ha dit que "oblida la diversitat cultural i lingüística" de l'Estat.L'avantprojecte est roba ara en el segon període d'al·legacions. Garriga ha apuntat també que han demanat també que les plataformes no només paguin una taxa per finançar RTVE amb un 1,5% dels seus ingressos anuals sinó també les autonòmiques.

Impuls a la programació infantil de TV3

En un altre ordre de coses, Garriga s'ha referit al paper de TV3 en la promoció de la llengua catalana, i en particular a la crisi de la programació infantil i del canal Súper 3. Però, "primer de tot", la consellera ha recordat que cal que la CCCMA "torni a tenir" els seus òrgans de govern al dia, amb la conseqüent renovació d'equips directius dels mitjans públics. Sobre la fita del 2% del pressupost del Govern per a la cultura, acordat per l'executiu, Garriga ha reiterat que s'assolirà aquesta legislatura. "L'any vinent s'ha de fer un esforç important per enviar un missatge", ha dit, doblant els actuals 298 milions d'euros del seu departament per arribar gairebé als 600 MEUR.