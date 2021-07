L'escriptor, traductor i director teatral català Jordi Cussà (Berga, 1961) ha mort als 60 anys, segons ha informat l'editorial Comanegra en una publicació al seu compte de Twitter.

Cussà es va estrenar com a escriptor al 2000 amb «Cavalls salvatges», que va ser rebuda amb elogis per part de la crítica, i és autor d'altres títols com «El noi de Sarajevo», «La serp», «L'alfil sacrificat» i «La novel·la de les ànimes», entre d'altres.

Comanegra, que va publicar l'última obra de Cussà, «El primer emperador i la reina lluna» a principis del 2021, ha lamentat la seva mort: «Jordi ja no hi és i no tenim ni les paraules ni l'oxigen per dir-vos el buit que ens deixa. Jordi Cussà ha mort aquesta matinada. Les lletres catalanes perden un gegant inesborrable».