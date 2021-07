Figueres serà la seu de la Festa del Joguet el proper dissabte 17 de juliol. Durant tot el dia, la Rambla de Figueres s'omplirà de joguines de col·lecció en el marc de la 27a trobada intergal·làctica. Des del compte oficial de Twitter del Museu del Joguet de Catalunya, han assegurat que estan "molt contents" amb la proposta.

❤️Ja la tenim aquí la vint-i-setena 🪁🦆🪀trobada intergalàctica de Joguets de Col.lecció! ✏️Visca la Festa del Joguet! Estem molt contents! https://t.co/avqf5kUXvz pic.twitter.com/p1tHPCevHP — Museu del Joguet de Catalunya (@museujoguetcat) 9 de julio de 2021

A la trobada, hi haurà joguets de col·lecció: trens, nines, cotxes, titelles, avions, còmics, etc. L'activitat està pensada per gaudir de testimonis únics en la memòria històrica dels infants.

La festa aplegarà expositors d'arreu de Catalunya, de la resta de l'Estat i d'altres països com França o Itàlia. L'horari d'obertura serà de 9 h a 18 h.

Per motius sanitaris, per participar-hi era necessari presentar la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament, Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC), que es podia fer fins el 20 de juny de 2021.