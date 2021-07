L'edició d'aquest 2021 del festival Cruïlla ha tancat els tres dies de concerts amb un balanç que supera els 50.000 assistents. Segons les dades fetes públiques per l'organització, suposa assolir una xifra que els col·loca com l'esdeveniment musical amb més públic de tot l'Estat durant aquest any. En la darrera jornada, la de la nit de dissabte, el festival va detectar 69 persones positives en covid-19 amb els testos d'antígens que s'han estat fent a tots els assistents. Amb aquesta darrera xifra, el Criïlla ha arribat a identificar un total de 289 persones que han donat positiu a les proves prèvies a accedir al recinte.

El balanç que fa el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, és molt positiu. De fet, ja dissabte al vespre va qualificar "d'èxit total" el Cruïlla 2021, tot i que s'ha celebrat en un moment "molt complex per la salut pública". Herreruela va assenyalar que estan "orgullosos i contents" i que poden treure pit de com s'ha desenvolupat el certamen i que ha anat tot com "una seda. Barcelona torna a ser el centre del món pel que fa l'organització d'esdeveniments i la música en viu", va assegurar. Després del balanç global de detecció de covid-19, Herreruela també va apuntar que davant el virus es pot tenir l'actitud d'aturar l'activitat i confinar-se, però s'ha provat durant un any i mig que és un "model fallit". En aquest sentit, va assenyalar que, per contra, des del Cruïlla s'han posat a disposició de les administracions per ser un col·laborador i un protagonista. "Aquest Cruïlla és el més clar exemple del que és aquesta col·laboració, un exemple del que és unir ciència i cultura".