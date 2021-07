El Correllengua Figueres ha acabat aquest cap de setmana amb dos dies plens d'activitats en defensa de la llengua i la unitat als Països Catalans. Aquest any, l'homenatge ha estat per a Isabel-Clara Simó, periodista, escriptora i política valenciana.

Els actes de divendres 9 de juliol van consistir en una trobada a les 19 h al Claustre de l'Institut Ramon Muntaner, amb Taller de Teatre que va representar «El compromís» d'Isabel-Clara Simó, en què es va escenificar la seva vida. Posteriorment, es va conversar sobre la periodista amb Josep Tere, Joan Gasull, Xixon Heras i Magda Bosch, amb Lourdes Godoy com a moderadora. Tots ells són persones que van conèixer Simó en diferents moments de la seva vida. A més, van compartir les primeres impressions que van tenir de la periodista en la taula rodona.

L'endemà, dissabte 10 de juliol, i a les 11 h del matí, es va fer una visita guiada a càrrec d'Isaac Bordas al Castell de Sant Ferran. Encara que la temàtica no estava estrictament relacionada amb Simó, des del Correllengua Figueres, es va considerar una bona activitat per mostrar la fortalesa a gent vinguda de fora. A les 18 h, es va fer una visita de «La Figueres d'Isabel-Clara Simó» que també va sortir del Claustre del Ramon Muntaner i va acabar a la plaça Josep Pla, a càrrec del filòleg Joan Ferrerós. Va reunir unes 30 persones.

Al vespre, a partir de les 19 h, hi havia concentrat l'acte central conduït per Luismi, que va aplegar aproximadament 120 persones. Es va gaudir de l'actuació de la coral Estem d'Acords, que van cantar unes sis cançons, de l'Encesa de la Flama amb música tradicional de Mini-Stress, de la Lectura del Manifest de la mà de l'escriptora Mercè Cuartiella, i es va acabar amb un concert de Cris Juanico per celebrar el 25è aniversari del Correllengua.

Eva Sabater, del Correllengua Figueres, explica que "totes les activitats van ser un èxit" i que "la gent estava molt contenta amb l'organització". Tanmateix, també accepta que des de l'organització ara mateix estan "esgotats, però molt emocionats pel transcurs de l'esdeveniment".

El Correllengua Figueres ha estat organitzat per l'Ajuntament de Figueres, Figueres Cultura, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i Òmnium Alt Empordà, amb la col·laboració de l'Assemblea i el Correllengua Figueres.