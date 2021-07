Anna Atkins (1799-1871) era una botànica anglesa coneguda per ser la primera que va utilitzar la cianotípia –una tècnica d’impressió de fotografies artesanal– per il·lustrar els seus llibres de ciència. La creadora de Portbou Gemma Romero Goday va interessar-s’hi i, junt amb la seva amiga, també artista barcelonina, Glòria Albors, van iniciar un projecte que ara s’ha presentat amb molt d’èxit sota el títol de Llum i matèria a la galeria Ronda de Barcelona. Allà s’exhibirà fins al 24 de juliol i el setembre s’instal·larà a la Societat l’Amistat de Cadaqués.

«El sentit d’aquest treball era aplicar un element més a la meva obra, la fotografia artesanal», comenta Romero Goday qui no amaga que no va ser fàcil d’entrada. Va caldre provar molt, investigar, experimentar intensament perquè, diu, «ens hem apartat del més bàsic que feia Anna Atkins per dur-ho a un camp més artístic». Ho van fer utilitzant tot tipus de paper –«cadascun ens ha donat coses diferents», assegura– i jugant amb el blau Prússia característic d’aquesta tècnica, fins arribar a crear, en el cas de l’artista de Portbou, aquests paisatges imaginaris amb la llum com element bàsic i essencial. «M’he sentit molt lliure», afirma Romero qui admet estar molt satisfeta amb els resultats. «Ha quedat un treball molt creatiu», conclou.

Recuperar el temps

Allò que més li ha interessat a Gemma Romero d’aquesta experiència, allò amb el que s’ha sentit més a gust, és amb la lentitud de tot el procés que l’allunya de la immediatesa de la fotografia digital. Diu que la cianotípia «exigeix mirar molt, tenir paciència, et permet recuperar una mica el temps», això tan preuat i que, a voltes, passem per alt.

Durant el procés, les dues creadores, que tenen estils diversos, també han utilitzat «coses trobades» com ara algues o cordills que permeten generar diferents textures dins la peça i que a l’espectador li suggereix i l’ajuda a apropar-se una mica més a la natura.

L’exposició es va inaugurar la setmana passada a Barcelona amb molt bona acollida entre el públic assistent. Posteriorment, s’exhibirà en les tres sales de la Societat l’Amistat de Cadaqués, ja que les dues creadores disposen de molta producció. A Barcelona exposen una vintena de peces cadascuna però a l’Empordà tenen previst mostrar altres obres que han quedat al taller.