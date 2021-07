L’any passat, Sara Agustí, clienta habitual de la llibreria Vitel·la i una de les responsables de l’empresa familiar Triton Diving Llafranc, va proposar a l’editora i llibretera escalenca Gemma Garcia d’unir esforços. Així ha nascut La mar ens acull, un festival literari mediterrani que va iniciar-se la setmana passada amb un recital poètic de llarg recorregut: Miquel Desclot, J.M. Fonalleras i Jaume Subirana i que seguia aquest dijous passat amb una lectura, a càrrec del mateix autor, de fragments del llibre Vinyoli trasbalsa la bellesa com el vi de Miquel Martín. L’acompanyava l’editora Montse Serra.

Gemma Garcia pensa que aquest és un festival inèdit, ja que combina literatura amb sortides en barca amb «només l’excusa de viure la literatura des del paradís estant». El fet de fer-ho amb grups reduïts i al tard, permetrà gaudir de les postes de sol i dels mots. Les altres lectures d’autor seran el 16 de juliol amb Carlota Gurt i Cavalcarem tota la nit i Melcior Comes amb Sobre la terra impura. El darrer dia serà el 20 d’agost amb Assum Guardiola, finalista del premi Just Casero, i el seu llibre Blau. L’acompanya Imma Merino. Les sortides es fan des de Llafranc, passant per Tamariu i fondegen Aigua Xelida, un trajecte d’uns quinze minuts. Allà és on es fa el recital. Garcia espera l’any vinent poder-ho fer a l’Escala.