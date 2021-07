L'Ajuntament de Figueres, amb la complicitat dels editors Jenar Fèlix de Brau i Jaume Torrent de Cal·lígraf, impulsa el naixement de la seva primera Fira d'editorials independents transfronterera. Es fa aquest proper dijous 15 de juliol, coincidint amb la iniciativa Llibre Estiu que es fa a nivell nacional. Està confirmada la presència de dotze editorials catalanes, moltes d'elles gironines, i també de la Catalunya Nord. S'instal·laran a la plaça Josep Pla, "el millor lloc", tal com ha confirmat l'alcaldessa Agnès Lladó durant la presentació de la fira, pel seu vincle amb l'insigne escriptor i pel marc del Teatre El Jardí. La fira començarà a les 5 de la tarda fins les 11 de la nit, per evitar les hores de més calor, i inclourà, també, micropresentacions de llibres així com un pregó a càrrec de l'escriptor nordcatalà Joan-Lluís Lluís.

"Aquesta fira neix amb voluntat de continuïtat", ha assegurat Agnès Lladó tot afegint que "cal apostar pel sector cultural" i, sobretot estrènyer vincles amb la Catalunya Nord "perquè quan Figueres més ha avançat ha estat mirant al nord". Jaume Torrent ha explicat que ja l'any passat hi havia la idea d'impulsar aquesta fira però no va ser possible. "Ara és el moment i ho fem amb una oferta molt atractiva" que busca allunyar-se del món dels bestsellers, ha conclòs. Per Jenar Fèlix la idea és que "això no es quedi aquí, aconseguir estabilitzar la fira". El seu gran valor, apunta, és la possibilitat que el lector conegui el món literari rossellonès, allò que s'escriu i edita en català i occità, també en francès, a l'altra banda dels Pirineus. Aquest primer any només dues seran les editorials de la Catalunya Nord que seran presents. Es tracta d'El Trabucaire, segurament la més important del Rosselló, i l'antiga editorial Mare Nostrum, que va editar en català, fa anys, el llibre Ginesta pels morts d'Agustí Vehí.