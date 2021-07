El Festival Fastt ha començat les sessions d’assaig d’un dels espectacles que veurà la llum durant el festival, que es realitzarà del 8 al 18 de juliol als sis municipis altempordanesos que acullen la proposta d’arts escèniques.

La peça, fonamentada en el treball col·laboratiu, està liderada pel Colectivo Lamajara i ha reunit una quinzena de participants durant els dies previs al festival. Porta per nom Dispositivo Labranza essent una proposta intergeneracional que utilitza la figura del camperol i l’artista per identificar les semblances en ambdós àmbits. Els assajos van començar el dilluns 5 a Palau de Santa Eulàlia i han prosseguit a Garrigàs, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum i Vilaür.

El «dispositiu» s’aborda des d’una mirada contemporània i conceptual, connectant el paisatge dels municipis que acullen el festival amb el cos i el moviment. La peça es planteja com una estructura escènica de caràcter intergeneracional on s’integra tant la dansa social com la professional. El resultat serà fruit dels participants amb la intenció d’evocar la identitat rural dels llocs on s’ha assajat. L’artista i coreògraf, Daniel Rosado, que ha acompanyat els participants en el procés creatiu, valora positivament l’experiència: «En tot aquest procés aprens de tota aquesta gent i com s’aventuren al procés creatiu». Paloma Hurtado, també del Colectivo Lamajara, explica que “el projecte es planteja com un treball amb part de la ciutadania en el que es realitza un procés de creació exprés”.

El Colectivo Lamajara és una organització d’artistes que comparteixen una inquietud sobre el llenguatge del cos i les seves possibilitats d’expressió. Està format per creadors emergents, ballarines i col·laboradors d’altres disciplines artístiques. Organitzen el seu treball de forma cooperativa, fomentant el diàleg i el consens en una metodologia comuna. L’objectiu principal del col·lectiu és el suport a la lliure expressió artística, ajudant-se en la producció d’una creació lliure i eclèctica.

El treball es podrà veure en el Fastt de DIA durant els dies del festival i en cadascun dels pobles que l’acullen. El 9 de juliol es representarà a Palau de Santa Eulàlia (18.30 h.); el 10, a Garrigàs (12.00 h.); el dia 11 a Sant Mori (12.00 h.); el 16 a Siurana (18.30 h.); el 17 a Vilaür (12.00 h.) i el 18 de juliol a Vilamaculum (12.00 h.).

FASTT de NIT

La proposta diürna complementa la programació d’espectacles professionals del vespre, que es realitzaran en diferents espais dels sis municipis que acullen el festival i que conserven l’essència de la primera etapa del festival, que adequava un espai per veure els espectacles, però també per arrodonir la vetllada amb un sopar o una copa.

El festival s’inaugura aquest dijous 8, a Siurana d’Empordà, amb l’espectacle de Clara Ingold “Peajes” que substituirà l’espectacle d’Oye Polo que es va anul·lar atenent les recomanacions sanitàries en relació amb la Covid-19. El divendres 9, Vilaür acollirà una producció de LAminimAL Teatre i Barts Barcelona titulada «Els reis de Shakespeare escriuen el discurs de Phillipe the Sixth». L’espectacle «Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas» de la companyia Osbkené tancarà el primer cap de setmana de festival, el dissabte 10 a Vilamaculum.

El segon cap de setmana proposa tres espectacles. Los Galindos aterren el 15 de juliol, a Palau de Santa Eulàlia, amb l’espectacle MDR (Mort de Riure) on tres pallassos s’enfronten a un gir intesperat. There was a Fiesta (At Carnegie Hall) de La copla de Wisconsin i JMC trio presenten una comèdia de Salvador S. Sánchez i Cinta Moreno que es podrà veure el dia 16 a Garrigàs. El darrer espectacle de l’edició d’enguany, es representarà el dissabte 17 a Sant Mori: «Les coses excepcionals» és una producció de Pau Roca - Sixto Paz i El Terrat que aborda, des de la comèdia tot allò que estem disposats a fer per aquells que estimem.

Tota la programació i entrades a la venda estan disponibles al web fastemporda.cat.

El festival

El Fastt va néixer el 2013 a l’era del Mas Gironí (Garrigàs) i, fins al 2017, es va consolidar amb una proposta de nits d’estiu amb teatre i sopar a la fresca. Després de l’èxit de les primeres cinc edicions, el festival va fer una aturada de dos anys per replantejar el projecte, que es va reestrenar l’any 2020 en una conjuntura delicada a causa a les restriccions de la pandèmia de la Covid-19.

El nou Fastt incorpora el concepte de territori -la darrera T de l’acrònim que dona nom al festival (Festival d’Arts, Sinergies, Teatre i Territori )­ i es converteix així en una proposta d’arts escèniques que es desenvolupa en xarxa per diferents micropobles de la comarca amb la voluntat d’esborrar límits administratius i presentar la comarca com un territori conjunt, tot situant-lo en el mapa cultural de les Comarques Gironines. El projecte aposta per la descentralització de l’exhibició cultural i per l’apropament del teatre a les zones rurals de l’Empordà, creant un teixit col·laboratiu amb els micropobles de l’Alt Empordà.

A banda de Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Sant Mori, Siurana, Vilamacolum i Vilaür, el FASTT també compta amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de la Diputació de Girona.