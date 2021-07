Una cinquantena de persones van participar en la primera sessió del cicle «Punt de Lectura» d’Agullana, celebrada divendres passat, als jardins de la Societat. El públic va seguir amb atenció les paraules del convidat, l’escriptor Miquel Martín i Serra, autor de la novel·la La drecera, guardonada amb el premi Maria Àngels Anglada. Entre les confessions que va fer destaquen els tres motius pels quals escriu: per necessitat, perquè està convençut que «la literatura és la consciència de la llengua» i per «compromís de fer les coses ben fetes».

Afable i directe, amè i molt gràfic en les seves observacions, Martín va comentar que La drecera és un llibre que només li ha comportat alegries i està convençut que el seu èxit, si bé és cert que va tenir molt bones crítiques des de la seva publicació, es deu en bona part al «boca orella» i també a la complicitat dels llibreters. Ell va definir el llibre com el viatge intern d’un nen que es fa gran. El més important, a parer seu, són les coses intangibles. Segons ell en el món evocat, l’Empordà de fa quaranta anys, la vida era més contemplativa: «La vida és un passeig i així ho he volgut descriure des de l’espontaneïtat de la veu d’un nen que està en plena etapa de canvis i que s’està fent gran». Martín es va reivindicar com un «ecologista dels mots» i el públic va coincidir que llegir La drecera inclou el regal afegit d’un repertori inacabable d’expressions i paraules. La propera convidada del cicle, aquest divendres, és Maria Barbal, qui parlarà de Tàndem.