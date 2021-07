El Gremi de Llibreters de Catalunya ha reconegut a la llibretera i editora escalenca Gemma Garcia otorgant-li el 10è Memorial Pere Rodeja en la categoria de llibreter. Li reconeixen "la feina ben feta" tenint en compte que va obrir la llibreria Vitel·la de l'Escala ara fa deu anys i que en plena pandèmia no només va mantenir el trasllat de la llibreria a un altre emplaçament vora mar sinó que va agafar el relleu de la llibreria Mediterrània a Palafrugell. Garcia es mostra molt feliç amb aquest premi, sobretot tenint en compte que el concedeix el mateix sector. "No m'ho esperava perquè jo estic aquí amb les meves coses...", assegura Gemma Garcia molt feliç amb el reconeixement que, justament, se li farà entrega en un acte demà dijous. Garcia recorda aquells mesos incerts durant el tancament i com cada dia anava a la llibreria de l'Escala: "Amb els carrers buits, era com un far enmig de la foscor".

El jurat que l’ha escollida està integrat per Ester Pujol, Anna Guitart, Anna Vilanova, Rosana Lluch i Guillem Terribas amb Marià Marín com a secretari. En el text fet públic reconeixen que Gemma Garcia «entén la llibreria com a centre cultural, amb gran capacitat d’adaptació i connexió. A les dues comarques empordaneses tothom sap que les seves llibreries són un plus de cultura, un batec sense aturador d’activitats, exposicions i presentacions, on calgui i amb qui calgui, sigui a la platja o les ruïnes d’Empúries. El llibre, arreu».

A banda de Gemma Garcia també s'ha concedit al periodista Toni Puntí el mateix premi però a la divulgació de llibres i les llibreries. Puntí treballa a TV3 i va formar part de l'equip fundador del canal 3/24. Ha treballat i col·laborat amb diferents emissores de ràdio i va dirigir el projecte de llançament de la revista Time Out Barcelona, entre altres.

D'altra banda, el gremi també ha donat a conéixer les obres guardonades amb el XXII Premi Llibreter: La casa de foc de Francesc Serés en la categoria de Literatura Catalana; La nena del far d'Annet Schapp en el camp de la Literatura infantil i juvenil altres literatures; Àunia d'Ivan Vera en el de Literatura infantil i juvenil en català; Els estels - Las estrellas de Jacques Goldstyn en la d'Àlbum il·lustrat i El país dels altres de Leïla Slimani en Altres literatures.