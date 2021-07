L'Escala ha celebrat aquest dissabte el primer acte de l'Escala Vila del Llibre, dins de la tercera edició de l'esdeveniment afectat per la pandèmia. Aquest any, la proposta ha presentat un format renovat de booktown que tindrà actes durant tot l'any amb l'objectiu de fer desconnectar el públic de la situació pandèmica en què es troba. Els dies clau d'aquesta edició seran el 15, 16 i 17 d'octubre, en què es tractaran temàtiques relacionades amb el Mediterrani i la cultura mallorquina.

Tanmateix, el festival l'Escala Vila del Llibre 2021 ja ha estat inaugurat. Sota un paisatge per emmarcar, el recital de poesia catalana del segle XX ha volgut honorar quatre importants veus del moviment com Papasseit, Rosselló, Torres i Blai Bonet. Els versos els ha recitat Clara Centenera, i Ivan Joanals hi ha posat la música.

Des de l'Escala, paisatge de postal per celebrar el recital de Papasseit, Rosselló, Torres i Blai Bonet. Poesia i pandèmies.

Diu els versos Clara Centenera, hi posa música Ivan Joanals.#visitlescala #viulesviles pic.twitter.com/fq0KHcE6lc — Xarxa de Viles del Llibre (@Viladelllibre) 3 de julio de 2021

En la presentació dels actes, el febrer del 2020, l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, va aprofitar per “agrair la tasca que va fer la comissària de l’Escala Vila del Llibre 2020, Núria Esponellà”, al mateix temps que es va mostrar ”convençut que Sebastià Benassar serà un excel·lent comissari i sabrà posar en relleu els molts lligams que tenim amb la cultura mallorquina”.

Per fer possible el festival, l'Ajuntament de l'Escala ha col·laborat juntament amb la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya, un moviment de turisme cultural que té com a objectiu difondre la cultura a través de la literatura i els oficis del llibre, impulsat per VilaDelLlibre.CAT. Una iniciativa que té el llibre com a motor motivador per redescobrir el territori.