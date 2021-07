Figueres es mou tanca aquesta nit la primera edició en pandèmia, després de veure's obligat a suspendre l'edició de l'any passat per culpa del coronavirus. Enguany, les actuacions han pogut desenvolupar-se tranquil·lament, tal com estaven previstes.

Agitart ha organitzat la vuitena edició del festival que ha reunit una quinzena d'actuacions molt diverses, en diferents espais de la ciutat com el Castell de Sant Ferran, que s'estrenava com a escenari per primera vegada, la plaça Josep Pla o el Museu de l'Empordà.

Les actuacions previstes per aquest vespre són a càrrec de Tres tristes tíos, Amer Kabbani i Miquel Barcelona al Castell de Sant Ferran, totes tres a les 19:30 h, i de Kolektivo Konika amb l'espectacle "La punta de mi nariz" a la plaça Josep Pla (22 h).

Ahir, de la mateixa manera, els espectacles van tenir lloc a la plaça Josep Pla i al Parc Bosc, on es va col·locar una gran bola gegant per tal que els equilibristes Bivouak Cie poguessin dur a terme la seva proposta amb l'actuació "Perceptions".

La dansa inunda el centre de Figueres!!! 💫



Amb el sol ponent la plaça Josep Pla s’il·luminava de moviment i ritme per rebre al trio Colectivo Banquet, la CIA UnaiUna i Titoyaya Dansa💜 ✨



Finalment, el Parc Bosc va giravoltar amb els/les equilibristes de Bivouak Cie 🤸🏽 pic.twitter.com/oeqLY0iHsN — figueresesmou (@figueresesmou) 4 de julio de 2021

L'entitat dinamitzadora de la dansa i el moviment de Figueres acomiada així una altra edició en què, per primera vegada, es podia escollir entre entrada gratuïta o entrada amb donació per donar en benefici d'una entitat social.