El concert de Marina Rossell inaugurarà dilluns 5 de juliol la primera edició del Festival ISTIU. A les 20 h, al Pati del Palau dels Comtes de Castelló d’Empúries, la cantant presentarà el seu espectacle Cançons de la Resistència, una de les seves propostes més exitoses en què recull i adapta cançons d’aquest àmbit, creades durant la Segona Guerra Mundial i contra el nazisme. Peces que formen part d’un paisatge, un moment clau i un moment històric, entre les quals hi ha himnes com Bella Ciao, Lili Marleen, Grândola, Vila Morena i Quanta Guerra!, escrita per la mateixa cantant. Amb una vintena de treballs discogràfics i més de quaranta anys sobre els escenaris, Marina Rossell és una de les veus més representatives de la música en català. La seva veu, càlida i intensa com poques, és la seva empremta més personal i identificable.

Fins a l’11 de juliol, 12 artistes desfilaran pels escenaris situats en espais amb encant de Castelló d’Empúries i Empuriabrava. Alguns nom ja consolidats com Marina Rossell, Clara Peya, Xarim Aresté, Joan Miquel Oliver, Reincidentes i, el cap de cartell James Rhodes, contrasten amb joves promeses de la música com Ernest Prana, Cesc Sansalvadó, la castellonina Llum, Pere Martínez i Agustí Burriel. Amb la voluntat d’arribar a tota mena de públics, el festival també ofereix l’actuació de l’Orquestra Maribel, una de les bandes de versions més reconegudes i seguides de les comarques gironines.

Més d’una vintena d’establiments del municipi col·laboren enguany amb el festival oferint descomptes i promocions. Així doncs, els assitents al festival es podran beneficiar del 10% de descompte en allotjament, restauració i activitats d’oci i lleure.

Alguns dels concerts són gratuïts, però és necessària la reserva d’entrades a través del web del festival o a les oficines de turisme del municipi.