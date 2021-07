El Festival Canet Rock ha detectat un total de 152 positius per coronavirus entre els 22.330 tests d'antígens que s'han realitzat de forma obligatòria a tots els assistents, i que un cop dins no havien de respectar distàncies, però sí portar mascareta com a mesura de prevenció davant la covid- 19.

Dels 15 punts habilitats pel festival perquè el públic realitzés aquesta prova epidemiològica, Barcelona ha registrat 48 positius i Canet de Mar (Barcelona) 25, una incidència "molt semblant" a la que viu aquests dies la població d'entre 15 i 30 anys, segons ha informat el Canet Rock aquest diumenge en un comunicat.

Així, el festival s'ha convertit en "el primer concert a Europa amb més de 20.000 assistents des de l'inici de la pandèmia", i forma part d'un estudi observacional per poder celebrar esdeveniments massius.