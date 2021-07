La 21a edició del Festival de Música de Sant Pere de Rodes comença el proper dissabte 17 de juliol amb el concert Allegro Brillante, a càrrec de Claudi Arimany (flauta) i Pedro José Rodríguez (piano) que interpretaran obres de Schumann, Kuhlau i Doppler.

Durant els mesos de juliol i agost, Sant Pere de Rodes s'omplirà de música clàssica, així com dels seus amants, per gaudir de concerts excepcionals. La gran majoria seran concerts de piano i música de cambra en un espai molt especial com és l'entorn del monestir.

Com la resta d'esdeveniments, el festival s'ha hagut d'adaptar a les condicions pandèmiques, així que des de l'organització s'han pres totes les mesures corresponents per poder desenvolupar-lo amb total seguretat sanitària.

El Festival de Música de Sant Pere de Rodes està organitzat per Opus Artis i el Departament de Cultura de la Generalitat, amb el suport de la Diputació de Girona, l’Ajuntament del Port de la Selva, l’AIE (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes) i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Off Festival a Port de la Selva

D'altra banda, a l'Espai Port del Port de la Selva es gaudirà de dos concerts diferents. El primer, el 13 d'agost, amb Nit de Rumba Catalana a càrrec del grup Rumbax5, i el segon amb Nit de Gospel, amb els Gospelians de Girona, dirigits per Karol Green. Tots dos concerts a les 22 h.