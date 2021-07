Assistents al Canet Rock estan fent llargues cues de més d'una hora per fer-se un test d'antígens i aconseguir el resultat negatiu que els permeti entrar al recinte. Els punts amb les esperes més llargues han estat, sobretot, els centres a Canet de Mar i Barcelona, amb uns temps de cua d'entre una hora i una hora i mitja. Fonts de l'organització han explicat que molta gent ha anat a fer-se la prova abans de l'hora que tenia fixada per "l'efecte Vida" – el festival de Vilanova on hi va haver, també, llargues cues- i s'han desbordat les previsions que havien fet. Cap a quarts de quatre, el Canet Rock ja havia fet 13.300 testos d'antígens, més de la meitat dels 22.000 previstos.

Des de l'organització admeten que hi ha hagut punts problemàtics per les llargues cues, però recorden que en pandèmia les esperes per aconseguir el vistiplau per entrar en un recinte o accedir a un servei són habituals.