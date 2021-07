La vuitena edició de Figueres es MOU, el festival de dansa contemporània organitzat per l'associació AGITART es celebra des de dijous 1 de juliol fins diumenge dia 4. Al cartell, hi ha una quinzena de propostes artístiques per a tots els públics, que tenen lloc a diversos espais públics de la ciutat de Figueres. Un dels objectius del festival és potenciar l'acessibilitat i la participació de la cultura a la ciutadania.

Encara que s'ha pogut celebrar, el festival s'ha hagut d'adaptar a la pandèmia i per aquest motiu s'han ajornat tallers, workshops i altres activitats paral·leles. L'edició d'aquest any la va inaugurar Rober Gómez, figuerenc, amb site especific al Museu de l'Empordà.

La previsió per aquest dissabte és l'actuació de gran format Perceptions, dels francesos Bivouak cie. La peça combina dansa aèria i acrobàcia, a més d'altres tècniques del circ. A més, a la plaça Josep Pla, es gaudirà de tres espectacles més petits: el dels valencians Titoyaya Dansa, el dels madrilenys Colectivo Banquet i el de les mallorquines UnaiUna.

El festival conclourà diumenge 4 de juliol amb altres actuacions.