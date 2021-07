La mestra i psicopedagoga Eva Serra i l’il·lustrador Manel Mora acaben de presentar a Capmany el conte infantil El tresor del castell de Capmany. Aquesta història està basada en la llegenda d’un tresor amagat que només es podia cercar un sol dia, la nit de Sant Joan. El conte fa un recorregut per Capmany, parlant del campanar amb teulada, els monuments megalítics o el suro del Consell. Es tracta d’un llibre adreçat a grans i petits, un conte per compartir estones de lectura en família i per despertar la curiositat per saber més coses sobre la nostra història, cultura, llegendes i tradicions.

El llibre, que ha estat editat per Omniabooks, inclou un pròleg del conseller de Cultura a l’exili, Lluís Puig, el qual, el dia de la presentació, també va fer acte de presència a través d’un vídeo adreçat als assistents. Durant l’acte, que es va fer a la plaça del Fort de Capmany, poble amb el qual Serra manté llaços familiars, Lluís Puig recordava el poder de la transmissió de les llegendes orals a través de generacions i la màgia que crea. A banda dels dos autors, que ja havien col·laborat junts en dos altres contes –Nedant contra les dificultats i Un virus ha arribat i a casa ens ha confinat–, a la presentació hi va ser l’alcalde del poble, Joan Fuentes, i el regidor de Cultura, Pere Ribas. Tots els assistents es van endur un conte dedicat.