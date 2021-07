Premsa Ibèrica ha nomenat a Albert Sáez nou sotsdirector general de Continguts de el grup de comunicació, responsabilitat que compaginarà amb la direcció de "El Periódico".

Aitor Moll, conseller delegat de Premsa Ibèrica, assenyala que "amb el nomenament d'Albert reforcem de manera significativa l'àrea de continguts que dóna suport i coordina les diferents capçaleres del grup per aprofitar la força dels nostres 1.500 periodistes". Albert Sáez, per la seva banda, agraeix la confiança dipositada i assegura sentir-se "il·lusionat amb aquesta nova responsabilitat des de la qual intentaré donar el millor de mi mateix davant els grans desafiaments que el grup té per davant".

Després de la compra de Grup Zeta en juny de 2019, Premsa Ibèrica afronta ara el repte de llançar un nou diari nacional a Madrid en l'últim trimestre d'aquest any. Des de la subdirecció general de Continguts, la dilatada experiència d'Albert Sáez permetrà impulsar en els mitjans de el grup l'estratègia de digitalització, l'aposta multimèdia, el procés d'integració de les redaccions i el desenvolupament de nous formats de narrativa periodística.

Membre de Comitè Editorial i doctor en Periodisme, Albert Sáez és director de "El Periódico" des del mes de juny de 2020 i va ser anteriorment responsable de Transformació Digital de la capçalera. Es va incorporar a el diari com a director adjunt al març de 2010, després d'exercir durant dos anys com a president de Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Abans va ser director adjunt del diari "Avui" des de 1998 fins al 2006.

Lluís Mascaró, per la seva banda, assumeix la direcció del diari esportiu "Sport". Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​Mascaró va iniciar la seva carrera professional en el desaparegut "El Correo Catalán" i, després del seu pas per "La Mañana de Lleida", va formar part de la redacció de l'històric "Diari de Barcelona".

El 1991 es va incorporar a el diari "Sport" com a redactor i, durant 30 anys, ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat (cap de secció, redactor en cap, subdirector i director adjunt) fins al seu nomenament com a director del diari esportiu.

Prensa Ibérica, grup capdavanter de la informació regional a Espanya, edita 24 diaris impresos i digitals en onze comunitats autònomes i diverses revistes.