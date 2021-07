El festival de Cap Roig (Baix Empordà) ha exhaurit les entrades pels concerts de Pablo López, Raphael, Antonio Orozco i Sílvia Pérez Cruz. El festival ja ha esgotat les localitats en setze concerts que hi ha programats aquest estiu en la 21a edició del certamen musical. Això implica que ja s'han superat les 32.000 entrades venudes amb una ocupació del 94%. A més, els promotors avisen que queden pocs seients disponibles per veure Juan Diego Flórez, Love of Lesbian, David Bisbal, Mag Lari i Sara Baras. El Cap Roig arrencarà la nit del 23 de juliol després d'un any de pausa a causa de la covid-19 i tancarà la seva edició el 21 d'agost.