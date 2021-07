Cadaqués aposta per la música aquest estiu però ho fa amb un format diferent, més reduït, buscant la intimitat i posant en valor petits racons del poble, en alguns casos totalment insòlits. Neix així el festival Indrets, impulsat per l’Ajuntament de Cadaqués i coordinat pel cadaquesenc Josep Noguer, amb setze concerts de petit format que comencen aquest divendres, 2 de juliol, amb l’univers expressiu del contrabaixista portuguès Jorge da Rocha i s’allarguen fins a l’11 de setembre amb Joan Garriga. Entremig es podrà escoltar Arianna Savall i Petter U. Johansen, Escateen Sisters, Pedro Javier González o The James White Experience, amb una reinvenció del funk, el disc i el rock més visceral i salvatge, entre d’altres.

Els organitzadors remarquen que, a l’hora de crear aquesta nova proposta «transversal», van decidir que girés a l’entorn de tres eixos: la música, la identitat i el paisatge. Es tracta, diuen, «d’un cicle de concerts amb accent local que, alhora, presenta tants inputs culturals amb sonoritats i caràcters tan diversos que convida tothom a congregar-se en un punt de trobada que és obert al mon». En aquest sentit, un dels valors d’Indrets són els espais amb encant que s’han escollit per donar-li vida, reconeix la regidora de Cultura, Laura Blay, «alguns d’ells amb vistes espectaculars». Cert és que hi ha llocs on s’havien fet anteriorment concerts, com la platja de Portlligat o la plaça 1 d’Octubre, però d’altres són inèdits, com l’emblemàtica façana de l’edifici modernista de l’escola Caritat Serinyana, on just actuarà Jorge da Rocha i, l’endemà, Vestido Estampado; o Sa Cueta, una terrasseta a tocar la platja del Llaner. També s’inclouen en aquest llistat concerts a Sa Plaça, la placeta de la Creu, la plaça de l’Església i el carrer de la Pruna. Fins i tot, més enllà de l’espai físic, s’ha previst un concert simultani a Ràdio Cap de Creus, a la pàgina de Facebook, Instagram i YouTube del festival, on Roger Wid oferirà una sessió de música electrònica fresca i vibrant.

Tampoc es marquen límits a l’hora de programar. Així, es podrà escoltar tota mena d’estils musicals: des de la clàssica fins al jazz, el flamenc, les músiques del món, el pop-rock, el folk i música electrònica. «Tot, des d’una visió integradora i que trenca fronteres, difumina la categorització i estimula la creativitat i la imaginació», afirmen.

Dins el cartell destaquen artistes locals i comarcals, amb més o menys trajectòria, com és el cas de Vestido Estampado, que ofereix un espectacle íntim i exuberant amb sonoritats brasileres com la bossa nova, la samba i el pop lusità, o la veu jove de Leila Claud. Completen aquest cartell altres artistes com Anna Colom, que uneix les arrels folklòriques entre la música popular ibèrica, la llatinoamericana i el flamenc; el violoncel·lista Martín Meléndez amb un directe oníric, fresc i atrevit; Uma, que relliga la tradició folk amb l’experimentació sonora; Cordes sur la mer, i 3,14 Pi.

Laura Blay remarca que els aforaments d’aquests racons seran limitats i que només s’hi podrà accedir amb reserva prèvia a través de la web del festival. Tots els concerts, això sí, seran gratuïts. La regidora puntualitza que aquest nou festival no entra en competència amb el Festival Internacional de Cadaqués, sinó que el complementa. «Vam decidir que l’havíem de reprendre després d’un any però vam pensar en un format més reduït amb un pressupost més petit, ja que enguany hem augmentat partides de caire social i ajuts econòmics», comenta Blay tot afegint que enguany ja es comença a treballar en l’edició dels cinquanta anys. En aquest sentit, enguany no es podrà veure el gran escenari a Sa Conca, però sí en un format més petit i a tocar.

Ruta pel Cadaqués antic

El festival també inclou una proposta que es farà tots els dijous a les 6 de la tarda. És la ruta històrica pel Cadaqués antic. «Al final, amb el festival, també estem fent una ruta per diferents racons del poble i així contextualitzem cada concert en cada espai».

El 49è Festival de Cadaqués viurà «una edició de transició»

El naixement d’Indrets no suposa la desaparició del Festival Internacional de Cadaqués, que enguany arriba a la 49a edició després d’una pausa l’any passat. Tot i això només es faran sis concerts, res a veure amb una edició prepandèmica, i l’inaugural serà una coproducció que servirà per homenatjar Jordi Roch, un dels fundadors del festival i, alhora, impulsor de la Schubertíada. Seguint aquest esperit, també es recordarà Franco Bombelli recuperant una obra seva per il·lustrar el cartell, tal com es feia als inicis quan un artista cedia una peça per finançar el festival. El director, Xavi Fortuny, defineix aquest any «com una edició de transició» en què actuaran, entre altres, el pianista Uri Caine fent jazz a l’església. També creen el petit Sa Conca per a unes 200 persones, en què actuarà Marco Mezquida Trio i Pau Vallvé.