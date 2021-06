Punteggio per due corpe 75/50 és el nom de l’espectacle que el ballarí figuerenc Rober Gómez (1982) estrena aquest dijous al Museu de l’Empordà de Figueres. És «una partitura per dos cossos on l’espectador ens mirarà a través de les escultures», descriu Gómez. Per a ell és un moment especial, la primera vegada que actua a la seva ciutat, i ho fa inaugurant el festival Figueres es Mou 2021, que enguany acull una quinzena d’espectacles de companyies nacionals i internacionals.

Rober Gómez sempre havia tingut clar que volia treballar en el teatre i, per això, l’any 2000 va marxar a Barcelona per formar-se. Va entrar a l’escola Nancy Tuñón i d’allà ja va enfocar-se al món de la dansa. En poc temps ja havia entrat al Conservatori de dansa i va ser becat a Suïssa. La seva carrera va enfilar i no ha deixat mai de treballar, sobretot al nord d’Europa i, des de fa uns cinc anys, també a l’Estat. «Coneixia el festival, ja que ha anat agafant una volada internacional, i tenia ganes de venir», explica. Ho fa, doncs, amb aquesta peça pròpia totalment pensada per al museu i acompanyat per la ballarina Virginia Gimeno, amb qui ja ha treballat anteriorment amb Cesc Gelabert i ara just acaben de concloure temporada a la Sala Arts de Barcelona. Gómez explica que Punteggio per due corpe és «molt suggeridor, senzill i estètic» amb una música molt bella a vuit veus i un vestuari elegant i volàtil. «L’excusa per ser al museu ens permet fer referència a les pintures i escultures que hi trobem. És una partitura de dos cossos que per un moment deixen de ser una figura del museu», comenta el ballarí.

A banda d’aquest muntatge inaugural de petit format, del qual se’n faran tres passis, el festival inclou grans propostes en espais diversos, tots a l’aire lliure. D’aquestes cal destacar l’espectacle Perceptions, dels francesos Bivouak, al Parc Bosc, on els dotze intèrprets giren i fan danses aèries al voltant d’una gran estructura, i les actuacions de les companyies Olatz de Andrés, Marcat Dance, Esa Gente i Haa Collective. També els valencians Titoyaya Dansa, els madrilenys Colectivo Banquet, les mallorquines UnaiUltra, i Kolektivo Konika, de Bilbao.

Ajut a la producció

Com a gran colofó, diumenge es proposa visionar el resultat produït durant la residència de tres companyies al castell de Sant Ferran. Són Tres Tristes Tios, Amer Kabbani i Miquel Barcelona. «Estem posant Figueres dins del marc de la producció artística, creant aquesta marca de Figueres es Mou, però també demostrant com Figueres dona suport a la creació i com aquests artistes portaran el seu treball a la resta del món», conclou el director del festival, Roger Fernàndez.

L’entrada als espectacles és gratuïta i es pot fer una donació a una entitat social

Tothom que es connecta al web del festival per fer la reserva a algun dels espectacles veu com també, a banda de poder-hi assistir gratuïtament, pot optar per fer una donació a una entitat social. Aquesta és la primera vegada que els organitzadors activen aquesta iniciativa i, com explica el director, està funcionant molt bé. La idea va sorgir arran de tot el que s’està vivint aquest darrer any i mig. «El festival sempre ha tingut l’objectiu de democratitzar l’accés a la cultura i la pandèmia ho ha limitat», comenta tot afegint que la voluntat amb aquesta proposta «és no perdre els nostres valors». Tots els diners que es recullin es destinaran a una entitat, el nom de la qual es farà públic quan es conclogui el festival. Els organitzadors animen a fer la reserva dels espectacles amb temps i, sobretot, a assistir-hi o renunciar a la reserva perquè aquelles localitats no quedin buides, com ha passat anteriorment.