Un concert de la cantautora rosinca Madame Mustashe a la Unió Escaulenca de Les Escaules obrirà aquest diumenge 4 de juliol a les 12 hores, Notes del Nord, el cicle de cançó d’autor de les comarques gironines organitzat per la Delegació Territorial de Girona de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC). A l'Alt Empordà també seran escenari Figueres i Sant Llorenç de la Muga.

Notes del Nord és un cicle itinerant que oferirà un total de 15 concerts en set ateneus per part de tres cantautores i tres cantautors de les comarques gironines: Lakaste, David Mauricio, Marina Prat, Tom Hagan, Madamme Mustash i Moshka. Residents a diferents indrets de la província, aquests joves artistes es dediquen professionalment a la música i tenen una trajectòria al darrera que els converteix en propostes musicals representatives i referents al territori.

El cicle Notes del Nord es durà a terme durant el segon semestre de 2021, entre els mesos de juliol i desembre, i les actuacions tindran una durada aproximada d’una hora. Els set ateneus que acolliran els concerts són La Cate de Figueres, la Societat La Fraternitat de Sant Llorenç de la Muga, el Casino Llagosterenc de Llagostera, el Cercle Campdevanolenc de Campdevànol, el Núria Social d’Olot i la citada Unió Escaulenca.

Marina Prat

Cantautora i actriu nascuda a Santa Maria d’Oló, Marina Prat inicia els seus estudis a l’ESAD Eòlia l’any 2012, amb professors com Francesc Ferrer, David Vert, Ferran Madico o Josep Galindo, entre d’altres. Semifinalista del concurs Sona9 l’any 2017, aquell mateix any publica el seu primer treball discogràfic Serendipia. Un primer disc autoeditat i produït per ella mateixa que consta de dotze temes delicats i personals, i que compta amb la participació de diversos músics com Javier Gamazo, Tomi Pérez, Salvador Suau o Neus Soler, entre d’altres.

9 de juliol a les 20 hores, a La Cate de Figueres

Madame Mustashe

Madamme Mustash és el nom artístic de la compositora i cantant rosinca Anna Gratacós. Després de deu anys tocant amb el grup musical Aurània, l’any 2014 estrena el seu primer disc en solitari Hoy, un disc bàsic i senzill amb cançons en català, castellà i francès. Tres anys després, l’artista presenta el seu segon àlbum Batecs (2017), que li permet seguir explorant la seva veu i la seva posada en escena.

23 de juliol a les 20 hores, a La Cate de Figueres

a les 20 hores, a La Cate de 15 d'agost a les 22.30 hores, a La Societat La Fraternitat de Sant Llorenç de la Muga

Stene Moshka

El projecte d’Stene Moshka neix l’any 2012. Inspirat pel rock dels anys 70, el vell blues americà, el folk, el reggae i tota aquella música creada des de l’ànima, el directe d’aquest artista francès resident a Peralada (Alt Empordà) es converteix en una experiència única que barreja la pau i la calma amb el groove, l’alegria i el rock’n’roll.

25 de juliol a les 20 hores, a La Cate de Figueres

a les 20 hores, a La Cate de 14 d'agost a les 23 hores, a La Societat La Fraternitat de Sant Llorenç de la Muga

David Mauricio

El gironí David Mauricio apareixia el 2017 amb el seu àlbum de debut Ocells perduts. La delicadesa de les seves lletres i l’entitat de la seva música van captivar unes quantes ànimes i va guanyar-se un lloc dins de l’escena musical catalana, formant part dels millors discs de l’any segons la revista Enderrock i amb molt bona rebuda per part de les principals emissores de ràdio.

20 d'agost a les 20 hores, a La Cate de Figueres

Un dels requisits imprescindibles de l’activitat anual de la Delegació Territorial de Girona de la FAC és potenciar la cultura i les propostes originàries de les comarques gironines. Per aquesta raó, el cicle Notes del Nord ha nascut d’una enquesta realitzada entre els 21 ateneus federats de la delegació, que han escollit el títol de l’activitat i els diferents músics que formaran part d’ella, així com les dates, els horaris i el format dels espectacles dins de la seva programació.

La FAC treballa per potenciar, facilitar i millorar la tasca de les gairebé 180 entitats socioculturals a les quals ofereix el seu suport i assessorament en àmbits tant diversos com el jurídic, el comptable, el formatiu, de gestió i de reconeixement, la imatge corporativa i les aplicacions informàtiques.