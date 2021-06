Una cinquantena d'activitats a l'aire lliure, i de caràcter gratuït, animaran l'estiu a Figueres des del juliol fins al 4 de setembre. Són propostes fresques que es podran gaudir de dimarts a diumenge i que, com ha explicat el regidor de Cultura Alfons Martínez, durant la presentació, "s'han programat en coordinació amb els festivals -Figueres Es Mou, Festival de Jazz i Acústica- amb la voluntat de no contraprogramar ni sobreprogramar". "És una programació variada", reconeix que es farà tant a la plaça Josep Pla, la plaça de La Cate i la carpa de Vilatenim, principalment. D'aquesta, la directora del Teatre El Jardí, Aïna Baig, ha destacat la presència d'un gran nombre d'artistes locals i comarcals com ara Marina Prat, Ernest Prana acompanyat de Joel Riu, Madamme Mustash, Ester Puig, Adrià Bardera i Manel Priego; el Duo de versions Eclipse, Cristina Comaposada i Robert Molina, entre altres. A aquests artistes Km0, se n'afegiran d'altres de nacionals que ja han visitat Figueres en anteriors ocasions com Les Anxovetes, el jazzman Emmanuel Djob. També cal destacar la presència del grup de capella Metropolitan Union i el d'arrel La gravetat de Coulomb, entre altres.

Dins la programació també hi ha un concert-recital La força incendiària de les espelmes amb Lu Rois i David Fernández sobre poemes d'Erri de Luca, que es farà el 18 d'agost. Aquesta proposta es fa en col·laboració amb la biblioteca de Figueres. A més a més, tots els dijous de juliol hi haurà cinema a la fresca a la plaça de La Cate i els divendres sardanes programades pel Foment de la Sardana, tant a la carpa de Vilatenim com a la plaça Josep Pla. Dins el cartell s'ha inclòs la presentació de la nova temporada d'arts escèniques, el dia 3 de setembre, amb la preestrena de l'espectacle Long de la companyia Kernel Dance Theatre, becat amb una Beca Agita 2020, i que, més tard, s'estrenarà a Fira Tàrrega. Per cloure l'endemà microteatre amb el col·lectiu La Passejanta de Sant Pere Pescador. Tres de les quatre obres que es presentaran són dirigides per creadors locals.

Totes les propostes són gratuïtes però cal reservar les entrades a figueresaescena.cat. Ja es pot fer des d'avui mateix. En el cas de les sardanes cal enviar correu a fomentsardana@gmail.com o un Whatsapp a 661 173 709.