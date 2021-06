Després de molts anys de recerca i investigació es publica, dins la col·lecció local Juncària, "L’Institut Ramon Muntaner de Figueres. Pedagogia, cultura, identitat", un llibre col·lectiu que va més enllà de revisar la història d’aquest emblemàtic centre educatiu, com havien fet títols anteriors de forma total o parcial. Cap incloïa una recerca a fons a nivell arxivístic ni hemerogràfic com s’ha fet ara posant en context la història del centre amb la de la ciutat i el procés evolutiu de l’educació. El llibre, iniciat com a projecte el 2013 després d’obtenir la beca Ciutat de Figueres, es presenta aquest divendres a les 19.30 hores al claustre del mateix institut amb la presència del pedagog i catedràtic emèrit d’Història de l’Educació Salomó Marquès.

Entre la data de recepció de la beca i l’edició del llibre han passat quasi vuit anys. El camí s’ha dilatat perquè, com explica el coordinador del volum Josep Colls, «la recerca va funcionar i van sortir més coses de les que, inicialment, comptàvem». Entre aquestes, molta documentació inèdita de les etapes més reculades de la història del centre en arxius força allunyats de Figueres, com ara el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares i l’Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona. Sobre aquest període fundacional, sobre el qual plana certa mitificació, Colls diu que «és un tema mal conegut». No han pogut resoldre del tot el perquè el 1839 s’acaba creant el Col·legi d’Humanitats, embrió de l’institut, però «hem demostrat que a la burgesia local i a les classes acomodades els interessava disposar d’un centre d’estudis secundaris, que no obligués els alumnes a marxar lluny i que els oferís un bon aprenentatge de la llengua francesa». Sobretot, diu Colls, ho feien perquè els joves no anessin a França i «es contaminessin ideològicament» de les idees de progrés. Això establiria, segons ell, que hauria estat «una creació conservadora».

D’altra banda, també s’ha fet una immersió en la premsa antiga i s’han recuperat les publicacions generades des de l’institut Ramon Muntaner de Figueres. Allò que sí que no s’ha trobat han estat molts documents gràfics, exceptuant la imatge de la portada, obra de Jaume Tort, que forma part d’un conjunt de cinc on es veuen alumnes amb el professor Josep M. Nogués l’any 1929. «Difícilment això s’hagués pogut fer si no haguéssim estat un equip de treball», reconeix Colls. Un equip integrat per Francesc Canet, Jaume Guillamet, David Guixeras, Manuel Moreno, Jordi Roig, Joan Manuel Soldevilla, Anna Teixidor i Albert Testart.