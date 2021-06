La XXI edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) comptarà amb 27 grups i recupera la presència de companyies estrangeres després de l'edició del 2020 en ple confinament i marcada per la pandèmia. Segons informen en un comunicat, encara s'és lluny de la màxima esplendor del festival, que havia arribat a tenir grups de fins a setze països, però en l'edició d’enguany es presentaran funcions de l'Argentina, Colòmbia, Cuba, el Marroc, Suïssa i Geòrgia. El festival es farà del 24 al 28 d'agost a set municipis de les comarques gironines.

També torna a augmentar el nombre de companyies de l'Estat, amb la coproducció d'Escenamateur-FATEX-FITAG Extremadura que estrena el festival amb l'obra La comedia de las Lalis, i propostes escèniques procedents d'Astúries, Castella-Lleó, Galícia, Navarra, Madrid, Andalusia o el País Valencià. Pel que fa a les companyies catalanes, n'hi ha de Sant Julià de Ramis, Girona, Vilobí d'Onyar, Figueres, Maçanet de la Selva, Puigcerdà, Campdevànol, Terrassa o Calaf.

Dins el Fitag Municipis, enguany es podran veure els espectacles del festival a Sant Pere Pescador, Palamós, Sant Gregori, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Vidreres i

Amb el lema 'The Fitag Flights Again, Welcome a board', el festival vol demostrar que "torna a aixecar el vol i a recuperar les il·lusions del primer dia", ha destacat el director del festival, l'actor Martí Peraferrer, en l'acte de presentació que s'ha fet a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona. A la presentació hi han assistit Albert Piñeira, vicepresident segon de la Diputació de Girona i diputat de Cultura; Quim Ayats, vicealcalde i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona; Carme Renedo, directora dels serveis territorials del Departament de Cultura a Girona, i el mateix Martí Peraferrer, director del Fitag.

Peraferrer ha remarcat que l'espectacle inaugural es representarà al Teatre Municipal en una doble funció el 24 i 25 d'agost i que abans haurà recorregut diferents localitats d'Extremadura. Segons el director, "es tracta de l'espectacle inaugural amb un esforç més gran de la nostra història, amb actors gironins i extremenys".A la presentació també hi ha intervingut a través de videoconferència el president d'Escenamateur, José Ramón López, que ha destacat el Fitag com un dels tres millors festivals de teatre amateur del món.

Entre les novetats d'enguany, el Fitag incorpora un nou espai a la ciutat de Girona, El Foment de Girona, on es podrà veure una altra de les novetats d'aquesta edició: La Funcional Teatre de Figueres, que hi serà present amb El regne de les dones.

Així mateix, es recupera el Petit Fitag, i el CaixaForum torna a incorporar-hi dues propostes de teatre social amb funcions especials per a fundacions.Durant la presentació han projectat el vídeo promocional del Fitag 2021, elaborat per alumnes de primer d'interpretació i de segon d'audiovisual de l'ERAM de Girona.