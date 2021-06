Aquest matí s’han iniciat a la Ciutadella de Roses el III Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna de Roses, organitzat per la Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Roses, amb la col·laboració de la Fundació Girona Regió de Coneixement. Els treballs es desenvoluparan a la vila medieval de de la Ciutadella fins al 16 de juliol i compta amb la participació de 15 estudiants, així com restauradors de l’Escola Superior de Conservació i Restauració.

Tal i com explica Lluís Palahí, director dels treballs arqueològics, "els objectius del curs se centren en la formació de futurs professionals de l’arqueologia i del món de la restauració en l’especialitat d’època medieval i moderna. Després que la pandèmia de la Covid obligués a suspendre el curs de l’any 2020, enguany es reprenen les activitats. No obstant, tot i la voluntat internacionalitzadora del curs, la situació pandèmica actual i els protocols sanitaris existents, han portat en aquesta edició i de forma excepcional, a centrar l’oferta a estudiants de les universitats de l’entorn català (Universitat de Girona, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya)".

El curs inclou no solament pràctiques en arqueologia sinó que incorpora tot un seguit de pràctiques de restauració i consolidació d’estructures i de materials arqueològics. La participació al curs d’estudiants de restauració conjuntament amb els d’arqueologia ha de servir perquè uns i altres comencin a aprendre a treballar conjuntament en la conservació i adequació dels jaciments i béns arqueològics.

El regidor de Cultura de Roses, Èric Ibáñez, ha visitat aquest matí l’espai on es realitzen els treballs i ha destacat "la importància d’aquest curs ja que, no només permet augmentar el coneixement entorn a les restes arqueològiques de la Ciutadella, així com la seva posada en valor, sinó que també permet l’aprenentatge d’estudiants amb una interessant vessant pràctica que contribueix a la formació dels futurs professionals de l’arqueologia".

Atès que actualment cada cop pren major importància la conservació i adequació dels espais arqueològics, el curs incorpora tot un seguit de pràctiques relacionades amb la conservació i restauració d’estructures i materials arqueològics. L’objectiu en aquest cas és el de que els estudiants de d’arqueologia i els de restauració de béns culturals es comencin a acostumar a treballar conjuntament, a través d’un coneixement mutu de les especificitats i tècniques emprades en cada cas.

El curs combinarà tasques de l’arqueologia de camp (excavació, registre, planimetria...) amb el treball de laboratori i estudi de materials (neteja, classificació, dibuix) i altres activitats pràctiques (topografia, anàlisi d’arqueologia vertical...).

Reconstruir la seqüència història de la vila medieval de Roses

Els treballs de camp es concentraran en l’excavació de l’illa de cases situada a tocar el carrer Major de la vila medieval. Després d’una intensa campanya d’excavació desenvolupada al llarg dels mesos de maig i juny i que ha permès posar al descobert bona part de les cases que ocupaven aquest espai, els treballs se centraran en l’aprofundiment estratigràfic de les diferents cases i edificis localitzats, amb la intenció de poder reconstruir la seqüència històrica d’aquest sector i la seva evolució des del moment de fundació de la població fins al seu abandonament, així com el reaprofitament d’alguns dels espais per usos militars relacionats amb la pròpia fortalesa de la Ciutadella.

El treball pràctic es complementarà amb tot un seguit de conferències realitzades per experts. Cada any aquestes conferències tracten una temàtica específica. Enguany el tema és l’emmurallament de les petites viles medievals.

A més, durant el curs es realitzaran tot un seguit de sortides a alguns dels espais i jaciments d’època medieval més emblemàtics del nord-est català, acompanyats per experts en la història de cadascun d’ells.

La direcció del curs és responsabilitat del dr. Josep Burch i Rius, director de la Càtedra, i la direcció tècnica és responsabilitat del dr. Lluís Palahí Grimal, mentre que les pràctiques de restauració seran dirigides per Laia Abelló (ABAC).