El llibre 'Federico García Lorca a Catalunya' (Viena Edicions), de Salvador Giné, viatja per la Catalunya del poeta andalús recorrent els llocs que va visitar i on va viure. Està dividit per zones geogràfiques i segueix un "cert" ordre cronològic: comença a Cadaqués, Figueres i Empúries, que són els primers llocs que el poeta va visitar de Catalunya, convidat per Salvador Dalí. Així, el segon capítol està dedicat a Barcelona; el tercer a l'Hospitalet de Llobregat i Sitges; el quart a Badalona, Terrassa i Tarragona, i l'últim a la seva gira de teatre per Catalunya, en la qual va passar per Sant Cugat de Vallès, Manresa, Molins de Rei, Vic, Igualada, Mataró i Sabadell, a Barcelona, ​​i Reus.

Els capítols contenen un resum històric que explica com va arribar i què va fer García Lorca a cada lloc, i després presenta un itinerari en el qual es detallen els llocs que va visitar o que freqüentava. D'aquesta manera, el lector té l'opció tant de llegir només la part històrica de la relació del poeta amb Catalunya, com d'utilitzar el llibre com una guia per a "resseguir i reviure" l'època de Lorca.

Salvador Dalí i l'actriu Margarida Xirgu van ser les figures més importants de la relació de Lorca amb Catalunya, i va ser gràcies a aquesta última que la seva faceta de dramaturg va començar a tenir èxit.

"IMMENSA FIGURA HUMANA"

La intenció del llibre és destacar la "immensa figura humana" de Lorca, més enllà de les seves facetes artístiques com a poeta, dramaturg, músic i dibuixant, ja que Giné considera que la part humana del poeta ha passat una mica per alt. Segons Giné, Lorca no se sentia a gust en tots els llocs --els Estats Units, per exemple, no li van agradar--, però a Catalunya se sentia bé perquè reconeixia que havia format part del seu èxit, sobretot pel que fa al teatre, i perquè sentia que el seu amor per Catalunya era correspost allà on anava.

"Quan venia a Catalunya, els grans escultors, músics i pintors feien una camarilla", ha dit Giné, i ha destacat l'amistat del poeta amb els escriptors Josep Vicenç Foix i Josep Maria de Sagarra, el periodista Josep Maria Planes i el crític de art Sebastià Gasch, entre d'altres.

També ha subratllat la seva "implicació social i la seva ambivalència", ja que era capaç de fer una conferència a l'Hotel Ritz convidat pel polític Francesc Cambó i l'elit de l'època, i acudir a l'Ateneu de Sants a llegir poesia als obrers.