El crític d’art Daniel Giralt-Miracle explica que el fotògraf Jordi Belver (Barcelona, 1950) té dues obsessions: una, l’arquitectura i l’altra, els artistes. D’aquests darrers, «el que l’interessa és el personatge, el seu pensament, el seu entorn, anar més enllà del retrat per retenir allò que, més que veure, ha viscut». L’exposició Mirada i gest. 50 artistes (1977-2007), que aquest divendres ha obert les portes a l’Alfolí de la Sal, és la prova fidel. També de la bona sintonia entre l’Ajuntament de l’Escala i la Fundació Vila Casas, responsable de la mostra que ja es va veure el 2018 al Palau Solterra de Torroella de Montgrí.

Mirada i gest combina els retrats de Belver amb els textos de Giralt-Miracle (Barcelona, 1944). La llarga coneixença entre els dos –mentre un feia les fotografies, l’altre els entrevistava– ha fet que la tria dels retrats hagi estat més fàcil o senzillament més completa i significada. La primera fotografia i el primer text de la sèrie és sobre Salvador Dalí i data del 1977 quan una publicació alemanya els va encomanar un article sobre el pintor figuerenc. La darrera que clou la tria és sobre Cruspinera i és del 2007. «Cap de les fotografies ha estat triada només pel seu valor estètic o documental, tampoc no pretenen presentar la cara més agradosa o popular dels artistes, sinó mostrar algun aspecte de la seva personalitat, aquell que més ens va atreure, perquè són retrats d’artistes amb els qui hem parlat, als qui hem conegut en el seu ambient, als qui hem vist treballar, i que en Jordi Belver amb la imatge i jo amb la paraula hem intentat reflectir per compartir l’instant viscut», diu Giralt-Miracle. Les fotografies junt amb els textos de Giralt-Miracle aporten una mirada sincera i propera a aquests personatges. Com explica el crític d’art, la feina de Belver «és el substantiu» i els textos «l’adjectiu».

Els artistes fotografiats per Belver són alguns dels més rellevants de finals del segle XX i principis del XXI. Entre ells destacar-ne només uns quants: Eduardo Chillida, Joan Miró, Miquel Barceló, Joan Brossa, Antoni Clavé, César Manrique, Antoni Tàpies, Guinovart, Frederic Amat, Jaume Plensa, Antonio López, Perejaume, Evru, i fins a completar el mig centenar. Destaca la poca presència de dones dins la selecció amb només la presència de la pintora Montserrat Gudiol, l’escultora Susana Solano, l’artista visual Eugènia Balcells i l’artista multidisciplinari Mabel Palacín.

Per Natàlia Chocarro de la Fundació Vila Casas, el projecte permet recuperar «la complicitat de dues mirades que troben en el món de la creació un espai d’inspiració». A l’Escala es pot veure fins al 25 d’agost.