L’editorial danesa Saga ha adquirit recentment tots els drets de publicació en format d’audiollibres i ebooks de tota l’obra de l’escriptor figuerenc Àngel Burgas, a excepció dels volums publicats amb l’editorial Bambú que se’ls han reservat perquè volen fer-ho ells mateixos el 2022. Burgas valora molt positivament aquest pas perquè abasta tota la seva creació, en algun cas, llibres molt antics dels quals ell ja tornava a disposar-ne dels drets. «Permet donar una segona oportunitat a aquestes històries antigues, llibres que no s’han reeditat, i arribar a nous públics», reconeix l'autor.

L’autor explica que fa uns anys es podien escoltar alguns llibres seus –L’edat del despertar, El club de la cistella, L’anticlub i Una cançó per a Susanna– a través de la plataforma AudioMol. Aquesta, però, va ser absorbida per Saga i Àngel Burgas pressuposa que han optat per ampliar el catàleg amb autors que ja en formaven part. «A Catalunya, l’audiollibre encara no funciona massa a diferència d’altres països com Alemanya on, fins i tot, en fan presentacions, moltes sense ni l’autor present», comenta l'escriptor, qui creu que ara les editorials semblen apostar-hi, potser pensant que els lectors cada vegada opten més per la pantalla que no pel paper. Ell, però, es confessa encara un acèrrim consumidor de llibres en paper.

Saga ha decidit fer ebooks dels llibres d’adults de Burgas i formats ebook i audiollibre dels juvenils amb veus d’actors professionals. Això té un sentit, segons l’escriptor, ja que «potser pensen que les noves generacions són més de mirar i escoltar, més que llegir». Una de les plataformes on es poden trobar és Storytel.com. Com a experiència personal, Burgas explica que ja s’ha trobat amb alguns instituts amb alumnes invidents que han escollit els seus llibres perquè existeixen en el format audiollibre.