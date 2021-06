La nova sala cultural del Sindicat de Lladó agafa embranzida

Lladó ha inaugurat aquest juny la nova sala cultural de l’edifici del Sindicat del municipi, un espai «carregat d’història», tal com va definir Joaquim Tremoleda, l’alcalde lladonenc. Construït l’any 1905, aquesta va ser la seu del Sindicat Agrícola de la Garrotxa d’Empordà. La sala ha agafat embranzida amb un calendari cultural, i aquest diumenge, 27 de juny, a les set de la tarda, hi actua, en un concert, la cantant i poeta granollerina Ivette Nadal, que ha publicat quatre discos i tres poemaris al seu propi nom. L’any 2018 va iniciar una col·laboració amb el músic català septentrional Pascal Comelade.

Ivette Nadal surt a la recerca d’identitats poètiques, filosòfiques i musicals amb aquest nou projecte. Amb una identitat liberal i feminista de la mà dels poetes, Ivette Nadal estrena un espectacle-disc influït per Frida Khalo amb cançons de collita pròpia, alegres i madures, amb arranjaments que aporten un so cosmopolita i mediterrani de la mà del tel·lúric guitarrista gironí, Marcel Torres, que fa sonar la guitarra espanyola d’una forma virtuosament sensible. Les entrades per a aquest concert costen 6 euros.

L’antic local del Sindicat de Lladó, situat a la plaça Major del poble, té acabades les obres de restauració de la planta superior. L’Ajuntament hi ha destinat uns 400.000 euros d’inversió, amb l’ajut de la Diputació de Girona, que va atorgar una subvenció de 125.000 euros per a la reforma i adequació de l’edifici públic del sindicat (fase 5).

«Al mes de juliol, tindrem la festa major i es farà tot a la plaça, igual que a l’agost, que recuperem els concerts dels dijous. En tot cas, el que volem fer és muntar comissions que organitzin concerts, teatre, cinema i actes amb el suport de l’Ajuntament», afirma l’alcalde, Joaquim Tremoleda, animant els lladonencs a dinamitzar l’ambient cultural després de la pandèmia.

«Aquest va ser un dels primers locals sindicals de la gent que treballava l’olivera», explicava mesos enrere Tremoleda, el qual afegia que «en l’època del restaurant Can Kiku, la sala de cinema -que hi havia a la planta superior- es va tancar convertint-se, només, en el restaurant. Ho tenia llogat -afegeix el batlle- a en Torres, un propietari d’Olot, i quan en Kiku es va jubilar, aquest propietari va decidir posar-lo a la venda». En Kiku oferia als seus clients un maridatge entre les seves dues grans passions: la cuina tradicional catalana i el Barça. El seu càrrec de president de la Penya Blaugrana de l’Alt Empordà no quedava amagat, ja que era ple de fotografies del propietari lluint somriures al costat de grans i històrics jugadors, com ara Maradona, Quini o Schuster.

Mentrestant, amb l’objectiu de promocionar el patrimoni del territori, el ple del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va declarar, al mes de febrer del 2012, Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) l’edifici de l’antic Sindicat de Lladó. L’acord es va comunicar, posteriorment, al Departament de Cultura de la Generalitat perquè l’immoble fos inscrit en el Catàleg del Patrimoni Cultural de Catalunya.

Els diversos informes tècnics determinaven que l’edifici representava un conjunt emblemàtic per al municipi, a causa de la seva peculiar història sindical i per la tipologia de l’immoble, no només de patrimoni arquitectònic sinó, també, de patrimoni intangible i immaterial. L’Ajuntament va acordar, en l’anterior mandat, la seva voluntat de salvar l’edifici i preservar-lo per a les generacions futures

Classicisme endreçat i simètric

L’edifici va ser construït per a un ús social als inicis del segle XX. El seu estil és d’un classicisme endreçat i simètric, amb la intenció d’innovar fins i tot en el lloc on es va construir, ja que està situat al costat de l’antic prioritat de Santa Maria i per on transcorria un corrent d’aigua. Es considera que l’antic local sindical va ser fruit dels esforços de tot el poble i representa un valor d’interès local per Lladó.

El president de la Diputació gironina, Miquel Noguer, que va ser convidat a la inauguració del teatre del Sindicat, el 5 de juny passat, veia aquest espai com «una referència per fer vida al poble. Estem molt contents per dinamitzar Lladó», manifestava Noguer. El regidor de Cultura de l’Ajuntament lladonenc, el fotògraf Jordi Puig, deia, en el transcurs de la inauguració, que l’ajut rebut «ens ha permès adequar una sala per a tota classe d’activitats, ja que aquesta sala representa la projecció de futur del poble de Lladó, reneix per ser un espai de cultura. Que aflori l’esperit artístic dels lladonencs!!».

A la sala, s’hi han fet, en els darrers dies, havaneres amb el grup Cap de Creus, a més d’un concert de Gemma Humet, una de les veus amb més llum i personalitat del panorama català actual. Humet és una de les artistes que més clarament ha impregnat la seva obra amb l’essència de la cançó d’autor. El teatre també ha passat per la sala, amb dues funcions de l’obra «Kilòmetres», de Meritxell Yanes, sota la direcció de Marilia Samper.

Diumenge passat, a la plaça Major, s’hi va celebrar l’Enfira’t, el segon Mercat d’artesania de Lladó, amb actuacions musicals, demostració de ceràmica i un sorteig de paneres artesanes. L’ambient cultural i d’oci, per tant, està ben encaminat al poble de Lladó amb la base ben posada per dinamitzar el municipi.

UN EQUIPAMENT PER A TOT UN POBLE

La sala del Sindicat ha estat remodelada per empreses especialitzades de la comarca. L’equipament ha estat dissenyat per a ser molt funcional i permetre tota mena d’activitats. L’edifici conserva l’aire que tenia en temps passats, però el projecte ha permès crear un auditori acollidor. El dia de la inauguració va ser molt concorregut i va tenir com a convidat el president de la Diputació, Miquel Noguer.