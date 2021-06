Els Amics del Castell de Sant Ferran de Figueres han lliurat el premi Personatge de l'Any a la doctora en Història de l'Art i investigadora Mariona Seguranyes Bolaños (Figueres, 1972). L'acte ha tingut lloc, aquest divendres al vespre, a la seu de l'associació, ubicada dins de la fortalesa. "Amb aquest esdeveniment reiniciem definitivament el programa d'activitats dels Amics, amb la voluntat de tornar a estar ben presents a la vida cultural de la ciutat", va dir el seu president, César Barrenechea.

El guardó li va ser lliurat pel periodista i director del Setmanari de l'Alt Empordà, Santi Coll, qui fou distingit amb aquest reconeixement en la seva primera edició del 2019. Coll va posar èmfasi en el "rigor i l'esforç constant que ha demostrat Mariona Seguranyes, un dels principals referents en la recerca sobre l'art i els artistes del nostre país i, molt especialment, en la figura de Salvador Dalí". La feina de la historiadora ha estat reconeguda per personalitats com Ian Gibson o l'Associació Catalana de Crítics d'Art. El vicepresident dels Amics, Fede Luque, va destacar "l'excel·lència" del treball investigador de Seguranyes. La guardonada va agrair la distinció amb un parlament que va recordar la relació del geni surrealista amb el Castell centrant-se en el quadre 'El cap sobre el pa i el fill pròdig', de 1936, que té com a decorat la capella de la fortalesa i en el qual hi apareix la figura d'un home mort com a al·legoria del l'assassinat del poeta Federico Garcia Lorca. Mariona Seguranyes també va vincular Josep Pla i Eduard Puig Vayreda amb referències sobre Sant Ferran.

L'acte va comptar amb la presència del vicealcalde, Pere Casellas, i el regidor de Cultura, Alfons Martínez Puig.