La tramuntana és el vent de l’Empordà, el vent del nord que modela exteriors i interiors. Per copsar-ho, l’art és un vehicle excepcional i així ho evidencia Tramuntanart, la mostra d’art del Port de la Selva que li ret homenatge i que enguany, després d’un any d’aturada per la pandèmia, torna aquest dissabte amb prop d’una cinquantena d’artistes participants. Per adaptar-se a aquests temps estranys, però, la mostra es farà tota a l’exterior, recorrent el llarg del passeig del Mil·lenari, on veïns i visitants podran contemplar obres individuals i col·lectives inserides en el paisatge quotidià i proper.

Un dels trets destacats d’aquesta iniciativa artística promoguda per l’Ajuntament és que el muntatge de les obres es pot resseguir de principi a fi. Així, dissabte, dia previst per la inauguració, els creadors, entre els quals destaquen Eudald de Juana, Carles Bros aniran ocupant els espais assignats i aniran desplegant les seves obres, davant les mirades curioses. El muntatge ha d’estar completat a les 7 de la tarda quan es fa l’acte oficial d’obertura a la plaça de la Gent Gran. Allà es farà una foto de família amb tots els artistes i hi haurà una intervenció del Projecte Dansa.

A banda de les instal·lacions, al llarg de la setmana s’elaboraran tres pintures murals. L’encàrrec d’aquestes obres efímeres s’ha fet a quatre artistes: Werens realitzarà la peça Tremendu a la zona del Club Nàutic; Fert i Good Jan a la paret de cal Nin, on el primer ja va intervenir el 2016, i, finalment, Aleix Font, al moll gros.

Exposició retrospectiva

D’altra banda, l’espai cultural El CuARTelillo, antic cuartelillo de la Guàrdia Civil i, posteriorment, seu de l’oficina de Turisme, acollirà una mostra sobre les deu edicions del Tramuntanart i unes intervencions de videoart. Cal destacar que l’espai va néixer dins el sí d’aquesta mostra d’art durant la darrera edició que es va poder fer, el 2019. La cloenda del Tramuntanart, el 3 de juliol, anirà a càrrec de la Fura dels Baus que faran una petita intervenció. Afegir que el cartell d’aquest any ha estat dissenyat per Xavier Mariscal.