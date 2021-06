El Festival del Circ Elefant d'Or de Girona ha donat el tret de sortida a la seva desena edició aquest dijous 24 de juny al pavelló de Fontajau. L'edició més "especial" ha traslladat el certamen en aquest espai per garantir les mesures covid i s'ha estrenat amb l'Espectacle Blau. Els equilibris, el funambulisme, les acrobàcies aèries i l'espectacle de la doble roda de mort s'han convertit en els principals reclams de la inauguració de l'esdeveniment, que es podrà veure en diverses funcions fins dilluns quan es farà la Gala Final. Entre els participants, els artistes russos han acaparat la programació, que també ha comptat amb acròbates de Vietnam, Ucraïna o Cuba.

La màgia del circ ha tornat a Girona i, tot i que enguany ho ha fet en un altre escenari, s'ha convertit en la protagonista de la diada de Sant Joan a la capital gironina. L'Espectacle Blau ha estat l'encarregat d'aixecar el teló en dues funcions, la primera a les sis de la tarda i la segona, a dos quarts de nou del vespre. El festival s'estrena amb 9.000 de les 11.000 entrades que hi ha a la venda.

Els espectacles aeris han estat els protagonistes de l'estrena però tampoc hi ha faltat l'il•lusionisme o la comicitat. L'espectacle ha començat puntual amb la música de l'Orquestra Paris Circus i la ja tradicional desfilada dels 49 artistes participants.

El primer en sortir a la pista ha estat el rus Valentin Chetvekin, amb el seu espectacle d'equilibris. Chetvekin ha començat el número com si flotés en l'aire, aguantat només per un pal mentre contusionava el seu cos amb un únic punt de suport. A ritme de violins, l'acròbata simula córrer sense tocar de peus a terra i realitza tot tipus d'equilibris sense posar els peus a terra. Chetvekin ja havia participat al festival gironí, el 2018, acompanyat per Danil Kalutskikh. Ara, els dos joves s'han separat i Valentin Chetvekin ha ofert la seva actuació en solitari per primera vegada sobre una pista de circ.

La dosi d'il•lusionisme l'han posat els The Time Machine de Jimmy Saylon. Representant de la tercera generació d'una nissaga familiar dedicada al circ, Saylon ha transportat a Girona un univers oníric on allò més impossible pot esdevenir realitat. Ho ha fet amb una posada en escena amb sofisticats vestits i ballarines. El toc d'humor ha arribat de la mà del pallasso portuguès César Dias, en una actuació que ha comptat amb la complicitat del públic assistent.

Però una de les protagonistes de la vetllada ha estat, sens dubte, la funambulista vietnamita Thu Hien. L'acròbata, de 31 anys, és l'única d'aquesta especialitat que participa a l'edició d'enguany en un número on tot succeeix sobre un cable d'acer oscil•lant. Una actuació a la corda "fluixa" que ha deixat el públic sense alè en més d'una ocasió.

Hien ja va guanyar dos premis especials a la primera edició del festival, l'any 2012, i des d'aleshores ha anat aplegant una important trajectòria que l'ha portat als circs Medrano, Olympia o al Cirque d'Hiver Bouglione, entre d'altres. També ha obtingut nombrosos premis d'or (Almaty 2012, Astana 2018) i de bronze (Nikulin 2012, Minsk 2017, Saint Paul-lès-Dax 2017).

Sobre el màstil xinès, la companyia Our Story ha posat la nota romàntica a la vetllada. La parella d'acròbates ja va visitar el festival de Girona en la seva vuitena edició –guanyant un dels Elefants de Plata- i aquest any hi han tornat amb força en un espectacle que combina tècnica, vestuari, relat i precisió.

La companyia Just Two Men d'Ucraïna ha ofert als assistents un espectacle de cintes aèries on els dos germans s'han arribat a elevar fins uns deu metres d'alçada. Els dos acròbates es dediquen al món del circ des del 2010, quan van decidir abandonar el món esportiu. Artemi i Oleg havien format part de l'equip nacional de gimnastes d'Ucraïna però aquell any van presentar-se al programa 'Ukraine Got Talent' i, a hores d'ara, ja acumulen cinc premis en festivals de circ de París, Vietnam, Rússia o Moscou.

Les acrobàcies, les altres protagonistes

El duo Jump'n'Roll ha tornat a donar protagonisme a les acrobàcies. Els artistes han acaparat les mirades amb els ràpids salts mortals propulsats amb la planxa coreana. El Duo Ebenezer, de Cuba, ha ofert una barreja de dansa, acrobàcia i equilibri en la seva actuació sobre la pista del Fontajau i la Mustafa Danguir Troupe & Jesse Brandao (Espanya, Marroc i Brasil) ha tancat el cartell de l'Espectacle Blau. Ho han fet amb un dels números que ha aixecat més expectació i on diversos acròbates pugen damunt d'una doble roda "de la mort" per saltar a corda o fer salts mentre l'estructura continua rodant.

Cinc dies amb el circ com a protagonista

Durant aquest els propers tres dies l'Espectacle Blau i l'Espectacle Vermell –que s'estrenarà aquest divendres- s'aniran alternant. Durant la representació dels dos muntatges un jurat puntuarà els millors números, que aniran a la Gala Final de dilluns al vespre. Serà llavors quan se sabrà quines són les millors atraccions d'aquesta desena edició. El seu director, Genís Matabosch, ha destacat que el certamen serà el primer esdeveniment internacional de circ que es fa des de l'inici de la pandèmia.