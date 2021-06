Palol Sabaldòria es consolida com espai per celebrar-hi els Vespres Musicals, una proposta cultural vinculada a la música d’autor amb tres concerts gratuïts i un de benèfic. Aquest any, aquesta ubicació, a més de permetre gaudir dels concerts en un espai natural ple d’història a l’aire lliure, també servirà per donar a conèixer el procés participatiu que acaba d’arrencar per definir el futur d’aquest espai municipal.

«Volem aprofitar la proposta cultural de qualitat que ens ofereixen els Vespres Musicals a l’entorn de Palol Sabaldòria per donar a conèixer aquest espai i animar als veïns i veïnes a participar en el procés participatiu que hem engegat per definir els usos d’aquest nou espai» explica el regidor de cultura i patrimoni de l'Ajuntament de Vilafant, Xavi García. Palol Sabaldòria és un espai amb 9.000 m² on s’hi troba el jaciment arqueològic amb una gran muralla i la masia rehabilitada.

La 21a edició Vespres Musicals s’han programat tres concerts amb entrada lliure i un concert solidari de pagament. Les propostes musicals començaran el divendres 9 de juliol amb el concert de Roger Mas. El cantautor solsoní havia d’actuar en el darrer concert dels Vespres Musicals de l’any passat, però la situació de pandèmia ho va impedir, aquest any si, el tindrem a l’escenari de Palol per acostar-nos el seu univers poètic. El dissabte 10 de juliol es farà l’únic concert de pagament, aquest a a benefici de la Junta de Vilafant de l’Associació Espanyola contra el càncer, a càrrec del cor de Gospel Tramun.cor. La cantant Beth Rodergas presentarà el seu nou disc Orígens el divendres 16 de juliol. I per tancar aquesta edició dels Vespres Musicals, el 23 de juliol, Miquel Abras portarà a Vilafant La felicitat també plora.

Vespres musicals amb implicació dels joves del municipi

Aquest any, els Vespres Musicals comptaran amb la implicació dels joves del municipi. La Revolució Jove que té com a objectiu implicar-se en els diferents esdeveniments que es fan el municipi, estarà present als 4 concerts dels Vespres Musicals portant la barra oferint begudes fresques per acompanyar els diferents concerts.

«Estem molt entusiasmats amb aquesta oportunitat que ens permetrà estar presents als concerts que organitza l’àrea de cultura el mes de juliol en el marc dels vespres musicals» expliquen des de la Revolució Jove. La voluntat d’aquesta agrupació juvenil és oferir un servei més durant els tres concerts gratuïts dels divendres de juliol i també seran presents al concert solidari del 10 juliol en el que tots els diners que s’obtinguin de la venta de begudes es destinaran a l’AECC Contra el Càncer.