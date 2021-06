Després de l’exitosa edició passada, adaptada a la pandèmia, el cicle de cançó popular D’Arrel i amb Salero de l’Escala ha tornat amb molta força i amb un programa atractiu però amb el seu format més íntim, ubicat al patí de l’Alfolí de la Sal. «És un espai petit però molt entranyable», reconeix el director del cicle, Ramon Manent qui se sent molt satisfet de com l’Escala ha acceptat la proposta promoguda per l’Ajuntament. «Sabem que és minoritària però té el seu públic i interès, és la música nostra, de la gent d’aquí i dona importància a la cançó cantada en base a la tradició que és la ventafocs de la música», afirma rotund tot afegint que cobreix un espai que no fa ningú altre.

Marcel Casellas Trio va ser la formació encarregada d’obrir, aquest dissabte passat, davant una quarantena de persones, el cicle que havia de tenir continuïtat just aquesta nit de Sant Joan amb l’actuació del Cor País Meu però diferents confinaments han fet impossible que la formació, liderada pel mateix Manent, pogués disposar de temps per preparar-lo.

Arnau Obiols protagonitza el següent concert aquest dissabte 26 de juny, a les 7 de la tarda, presentant Tost. Manent qualifica a l’intèrpret de l’Alt Urgell com «un dels joves valors de la música tradicional que ha begut de la tradició de la gent gran i canta amb un estil molt rústic, com de la terra, fusionat amb l’electrònic i la bateria». El cicle seguirà el 10 de setembre amb Alidé Sans, una cantant de la Vall d’Aran que canta cançons pròpies en aranès. «És una dona amb una gran força, molt enèrgica», explica Manent. El 2 d’octubre, a la sala de l’Alfolí, clourà la proposta Tornaveus, un grup de polifonia tradicional, liderat pel «mestre de mestres» Jaume Ayats, que canten a capella.

Tots els concerts que es fan a l’Alfolí de la Sal costen 5 euros. Cal reservar sempre plaça perquè, amb les restriccions, són limitades.

Joan Dausà, a Empúries

D’altra banda, cal destacar que Joan Dausà presenta la singular proposta Respira a Empúries. Es tracta de diferents concerts, del 24 al 26 de juny i del 2 al 4 de juliol, on l’artista té previst presentar tots els temes inèdits del nou disc mesos abans de fer-lo públic, a banda de temes ja coneguts de la seva discografia.