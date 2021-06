Ni l’Ajuntament de l’Escala ni l’associació de veïns del Camp dels Pilans promouen actes per aquest Sant Joan. Malgrat això, el ventall de propostes culturals per als visitants és ampli. Un bon exemple el tenim en les nombroses rutes, visites guiades i tallers que es proposen aquests dies des de Turisme, el Museu de l’Anxova i de la Sal, el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries i el Maram que s’estenen tot al llarg del juliol.

Des d’Empúries s’ofereix dissabte una visita virtual a les ciutats grega i romana per submergir-se en l’antiguitat a través de les tecnologies. El dimarts 29 també s’ha proposat la ruta La duna continental, per conèixer el viatge de la sorra de les platges de la badia de Roses. Ja el juliol s’han obert les inscripcions a noves rutes: una passejada des del Molí de Sant Vicenç als masos de les Corts per gaudir de l’arquitectura fluvial, l’1 de juliol al matí i la ruta Capitán Trueno, heroi i mite on Goliath, amic inseparable del Capitán, explicarà les aventures que van viure junts, l’1 de juliol, a les 6 de la tarda. Altres rutes destacades ens porten a conèixer els arbres singulars i la duna litoral en bicicleta; els escenari principals de la vida de Víctor Català; una visita pel veïnat medieval de Sant Martí o la ruta meteorològica.

També des del Maram es proposen diferents tallers. Un de pesca, dissabte, a les 11 del matí, on s’ensenya a preparar la canya, l’esquer a través dels consells d’un pescador. Després, tots els peixos es retornen al mar. Un altre de nusos, dilluns 28, a les 6 de la tarda, per aprendre a fer nusos mariners relacionats amb la pesca. Una altra proposta de taller, aquest promogut pel mateix Ajuntament, està dedicat al torn de ceràmica. Així, des d’aquest dilluns 28 i fins al 20 de setembre, tots els dilluns, a la plaça Víctor Català, es farà una demostració i taller de torn per conèixer el valor de la ceràmica de la Bisbal. Aquest taller és gratuït.

Eròtic Kundalini recupera el ritual purificador de Sant Joan a la platja del Port d’en Perris

Fa uns set anys, les responsables de la botiga Eròtic Kundalini de l’Escala, Mara García i Nicole Steene, van iniciar un ritual purificador de Sant Joan que s’ha convertit en tradició i que, a excepció de l’any passat, han mantingut. Així, la nit del 23 de juny, convidaven a tothom a acompanyar-les. «Estem molt emocionades», reconeixen.

Es tracta, expliquen, d’un ritual «per netejar-nos de pensaments negatius, de situacions que no comprenem, de reconèixer el dolor, acceptar-lo i, si cal, perdonar». Només cal venir vestit totalment de blanc, portar una flor blanca natural, set monedes d’1 cèntim, paper i un bolígraf per escriure set situacions que desitgem allunyar. Més tard el paper es crema en una foguera a la platja del Port d’en Perris. També cal dur una espelma blanca amb la qual es recordarà als que ja no hi són.

