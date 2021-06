L’Ajuntament de Sant Pere Pescador ha decidit celebrar la revetlla de Sant Joan aquest dimecres 23 de juny, tal com mana la tradició. Ho fa, però, de forma austera tenint en compte la situació pandèmica actual i, per això, a banda de la rebuda de la tradicional Flama del Canigó i la lectura del manifest, que es preveu a partir de les 5 de la tarda, l’acte popular inclou només una audició de sardanes que es fa una hora més tard. Ambdues propostes es concentren al Parc del Riu, un espai ideal per la seva grandària i perquè permet mantenir fàcilment les distàncies entre els assistents.

L’audició de sardanes prevista a Sant Pere Pescador va a càrrec de la cobla Foment del Montgrí, sota la direcció de Jaume Font. La formació, fundada el 1976 a Torroella de Montgrí, actua habitualment a l’Alt Empordà participant en aplecs, oficis o cercaviles.